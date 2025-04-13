Эстония выявила 40 нарушений на «теневом» танкере Kiwala из РФ 13.04.2025, 2:00

Судну запретили продолжать путь.

Эстонские инспекторы в пятницу задержали танкер Kiwala, направлявшийся в российский порт Усть-Луга. На судне без флага обнаружили 40 нарушений, сообщает ERR.

В связи с этим судну запрещено продолжать путь до устранения всех недостатков.

- Всю пятницу инспекторы Департамента транспорта проверяли судно и зафиксировали ряд серьезных нарушений, из-за которых мы не можем позволить судну продолжать движение - не обеспечена ни безопасность судоходства, ни экологическая безопасность, - заявил директор морской службы Департамента транспорта Кристян Труу.

По данным транспортных властей, из 40 выявленных нарушений 29 являются серьезными и стали основанием для задержания судна. Большинство из них, а именно 23 нарушения, касались документации, остальные:

- системы обеспечения безопасности судоходства,

- подготовки экипажа к аварийным ситуациям,

- технических неисправностей.

- Одной из серьезных проблем является также подозрение, что у судна отсутствует флаг государства, что означает, что на него не распространяется юрисдикция ни одной страны. Эстония в рамках своих прав и международных обязательств провела проверку судна, которое не имеет флага, - пояснил Труу.

Известно, что сейчас судно находится в Муузи под охраной Военно-морских сил. После устранения как документальных, так и технических нарушений и повторной проверки Департамент транспорта выдаст танкеру разрешение на продолжение пути.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com