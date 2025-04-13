Эстония выявила 40 нарушений на «теневом» танкере Kiwala из РФ
- 13.04.2025, 2:00
Судну запретили продолжать путь.
Эстонские инспекторы в пятницу задержали танкер Kiwala, направлявшийся в российский порт Усть-Луга. На судне без флага обнаружили 40 нарушений, сообщает ERR.
В связи с этим судну запрещено продолжать путь до устранения всех недостатков.
- Всю пятницу инспекторы Департамента транспорта проверяли судно и зафиксировали ряд серьезных нарушений, из-за которых мы не можем позволить судну продолжать движение - не обеспечена ни безопасность судоходства, ни экологическая безопасность, - заявил директор морской службы Департамента транспорта Кристян Труу.
По данным транспортных властей, из 40 выявленных нарушений 29 являются серьезными и стали основанием для задержания судна. Большинство из них, а именно 23 нарушения, касались документации, остальные:
- системы обеспечения безопасности судоходства,
- подготовки экипажа к аварийным ситуациям,
- технических неисправностей.
- Одной из серьезных проблем является также подозрение, что у судна отсутствует флаг государства, что означает, что на него не распространяется юрисдикция ни одной страны. Эстония в рамках своих прав и международных обязательств провела проверку судна, которое не имеет флага, - пояснил Труу.
Известно, что сейчас судно находится в Муузи под охраной Военно-морских сил. После устранения как документальных, так и технических нарушений и повторной проверки Департамент транспорта выдаст танкеру разрешение на продолжение пути.