Витебский завод радиодеталей перевел более $20 тысяч мошенникам
- 13.04.2025, 3:30
На предприятии думали, что покупают пленку у китайской компании.
Витебский завод радиодеталей перевел 24 420 долларов мошенникам, на предприятии думали, что покупают полиэфирную пленку у китайской компании, об этом пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю».
Как сказано в документах, которые получили авторы канала, Витебский завод радиодеталей перевел деньги якобы на счет компании WANLIN INDUSTRYCO., LIMITED, однако пленку на завод так и не прислали, а поставщик исчез.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 209 УК РБ), однако до сих пор виновные не установлены, расследование неоднократно приостанавливалось.