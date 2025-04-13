Витебский завод радиодеталей перевел более $20 тысяч мошенникам 13.04.2025, 3:30

На предприятии думали, что покупают пленку у китайской компании.

Витебский завод радиодеталей перевел 24 420 долларов мошенникам, на предприятии думали, что покупают полиэфирную пленку у китайской компании, об этом пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Как сказано в документах, которые получили авторы канала, Витебский завод радиодеталей перевел деньги якобы на счет компании WANLIN INDUSTRYCO., LIMITED, однако пленку на завод так и не прислали, а поставщик исчез.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 209 УК РБ), однако до сих пор виновные не установлены, расследование неоднократно приостанавливалось.

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