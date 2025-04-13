Apple ускоряет уход из Китая 2 13.04.2025, 8:06

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Каждый пятый iPhone теперь делают в Индии.

Apple собрала iPhone на 22 млрд долларов в Индии, увеличив свое производство в стране почти на 60% в сравнении с предыдущим годом. Речь идет о результате с марта 2024 по март 2025 годов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников, теперь компания производит 20% или каждый пятый iPhone в этой южноазиатской стране. Вышеуказанная сумма в размере 22 млрд долларов представляет ориентировочную стоимость заводскую стоимость устройств, а не розничную цену с наценкой.

Рост производства говорит о том, что Apple и ее поставщики ускоряют переход от Китая к Индии. Этот процес был начат еще во время карантинных мер из-за COVID, когда ситуация нанесла ущерб производству на крупнейшем заводе компании.

Bloomberg пишет, что основная часть индийских iPhone собирается на заводе Foxconn Technology Group на юге Индии. Подразделение по производству электроники Tata Group, которое приобрело Wistron Corp. и контролирует операции Pegatron Corp., также является ключевым поставщиком.

Во вторник министр технологий Индии заявил, что из общего объема производства в стране, Apple экспортировала из региона iPhone на 17,4 млрд долларов в финансовом году, который закончился в марте 2025.

Отгрузки iPhone из Индии в США ускорились после того, как в феврале президент Дональд Трамп объявил о планах по введению «взаимных» тарифов. Средние показатели производства и экспорта Apple в Индии значительно выросли в течение всего финансового года, завершившегося в марте.

По данным Bloomberg News, Apple будет все чаще направлять iPhone, произведенные в Индии, американским потребителям.

Ранее в пятницу вечером, администрация Трампа освободила от взаимных тарифов электронику, включая смартфоны и компьютеры. Это хорошая новость для таких компаний, как Apple и Nvidia Corp., хотя эта отсрочка, по-видимому, не распространяется на отдельный 20% тариф на Китай, введенный для давления на Пекин с целью борьбы с фентанилом.

Это также означает, что iPhone, произведенные в Индии, на данный момент не будут облагаться пошлинами. В то же время, пошлины против Китая, скорее всего, подтолкнут такие компании, как Apple, к ускорению переориентации цепочек поставок.

Однако с почти 200 поставщиками и огромной зависимостью от Китая, переход на другие страны может занять годы. Резюмируя Bloomberg пишет, что несмотря на стремление Трампа к производству iPhone в США, Apple вряд ли перенесет туда производство в ближайшее время из-за таких факторов, как нехватка производственных мощностей и рабочей силы, необходимой для сборки устройств.

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