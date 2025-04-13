Трамп сделал резкое заявление по войне после визита Уиткоффа к Путину 4 13.04.2025, 8:15

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Наступает особый момент.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между Россией и Украиной могут стать хорошими. По его словам, сейчас наступает момент, когда нужно «либо смириться, либо заткнуться». При этом он добавил, что «всё идет хорошо».

Об этом сообщает «Главред».

На борту самолета Air Force One Трамп рассказал журналистам о своем мнении по поводу дипломатических усилий, направленных на завершение российско-украинской войны. Он отметил, что, несмотря на текущие трудности, ситуация может улучшиться, если обе стороны будут готовы к конструктивному диалогу.

«Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь. Наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться, и посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что всё идёт хорошо», — сказал Трамп.

Комментарий президента США появился на следующий день после того, как его посланник Стив Уиткофф провел в России встречу с Владимиром Путиным. Разговор длился более четырёх часов.

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