В Беларуси готовят новое ограничение для работодателей 4 13.04.2025, 8:25

3,872

Трудовой кодекс хотят изменить.

В Беларуси намерены отредактировать Трудовой кодекс. Об этом заявила министр труда и соцзащиты Наталии Павлюченко, пишет 1prof.by. Среди прочего власти могут ввести новшества по договорам подряда.

Хотят усовершенствовать работу по контрактам

«Сегодня основная потребность на рынке труда — кадры. Наша задача — сформировать законодательные инициативы, направленные на предоставление более гибких возможностей в подборе состава работников, — отметила Наталия Павлюченко. — Одна из мер по развитию кадрового потенциала — совершенствование контрактной формы найма. Действующая система не всегда позволяет нанимателю и работнику продлевать отношения по контракту на срок, который они хотят».

Министр привел пример.

«В определенной ситуации контракт может быть продлен только на один год, хотя стороны желают продления на три года. Такие ограничения надо снимать, делать систему более гибкой, отвечающей потребностям нанимателей и работников. Поэтому одним из направлений корректировки Трудового кодекса будет изменение подходов в регулировании вопросов заключения контрактов с работниками, позволяющих сторонам делать это без существующих в настоящее время ограничений», — пояснила глава Минтруда.

«По-прежнему наблюдается отток экономически активного населения». У министра труда спросили о дефиците кадров и как пытаются его решить

Что могут изменить по договорам подряда

«Также планируется ввести запрет на подмену трудовых правоотношений гражданско-правовыми. К сожалению, сегодня распространена практика, когда наниматель стремится минимизировать свои обязательства перед работником и вместо трудового договора, предполагающего социальные гарантии (отпуска, больничные), заключает гражданско-правовой (договор подряда. — Прим. ред.), — отметила министр. — Такой подход связан с множеством рисков. Он лишает работника возможности получения основных социально-трудовых прав и гарантий, предусмотренных законодательством. Запрет на подмену трудовых правоотношений гражданско-правовыми будет способствовать реальной защите граждан, фактически осуществляющих трудовые функции в рамках трудовых отношений».

Возможно новшество для тех, кто обучает молодых специалистов

«И еще одна новация касается наставничества. Сегодня, в связи с необходимостью закрепления молодых кадров, их адаптации, изучения корпоративной культуры, эта тема приобретает особую актуальность, — сообщила Наталия Павлюченко. — В настоящее время законодательством не урегулированы вопросы применения данной формы работы с молодыми специалистами. Соответственно наниматели решают эти вопросы в рамках своих локальных правовых актов. Поэтому назрела необходимость закрепить институт наставничества в Трудовом кодексе».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com