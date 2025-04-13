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Трамп нанес второй санкционный удар по РФ

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  • 13.04.2025, 8:30
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Трамп нанес второй санкционный удар по РФ

Продлено действие указов Байдена.

Президент США Дональд Трамп во второй раз после возвращения в Белый дом подписал указ, касающийся санкций против России.

В субботу, 12 апреля, американский лидер пролонгировал на год действие ограничений против РФ, введенных его предшественником Джо Байденом с 2021 года. Соответствующая информация содержится в документе Федерального реестра США.

В документе говорится, что продлено действие указов, которые вводили чрезвычайное положение в отношениях с Россией.

В сообщении сказано, что вредная внешняя деятельность РФ продолжает нести чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США, поэтому действие ограничений продлевается еще на год.

В частности, американские власти отметили, что Россия несет угрозу свободным выборам и демократическим институтам как в США, так и странах-союзниках. Указывается на нарушения Москвой норм международного права, включая нарушение территориальной целостности государств.

ЧП в отношениях с США было утверждено 15 апреля 2021 года указом тогдашнего американского лидера Джо Байдена. 8 марта 2022 года Байден издал указ, которым расширил сферу действия ЧП, а затем последовало еще несколько указов, расширяющих санкционные меры в отношении РФ.

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