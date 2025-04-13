В российском Оренбурге вспыхнул масштабный пожар на ТЭЦ

В российском Оренбурге вспыхнул масштабный пожар на ТЭЦ1
- 13.04.2025, 8:40
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Ему предшествовал взрыв.
Утром 13 апреля в Оренбурге (РФ) после громкого взрыва вспыхнул масштабный пожар на Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В местной службе, принимающей вызовы по чрезвычайным ситуациям, возгорание объяснили «замыканием на трансформаторной подстанции»
Местные жители пожаловались, что после «бавовны» в части домов пропало электричество. Об этом сообщили российские Telegram-каналы, пишет «Обозреватель».
Момент взрыва в Оренбурге попал на видео из камер слежения. Судя по кадрам, он прозвучал в 05:08 по местному времени. После этого на ТЭЦ вспыхнул сильный пожар, который был виден из разных районов города.
В российском Оренбурге разгорелся масштабный пожар на ТЭЦ: взрыв объяснили замыканием.
Жители начали писать в сети, что их разбудил и сильно испугал звук мощного взрыва. Сразу после него они сообщили об отключении электричества в жилых домах.
Также россияне со ссылкой на распространенные в сети видео утверждали, что на кадрах слышно гудение, предшествовавшее взрыву в Оренбурге. Однако власти региона информацию об атаке БПЛА не подтвердили.
Местному же изданию в Единой дежурно-диспетчерской службе заявили, что в районе Сакмарской ТЭЦ по улице Терешковой «произошло замыкание на трансформаторной подстанции».
Согласно открытым данным, Сакмарская ТЭЦ входит в Оренбургский филиал ПАО «Т плюс» и предназначена для обеспечения Оренбурга горячей водой, отоплением и электроэнергией. В общем обеспечивает теплом 80% города.