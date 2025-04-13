Белорусские банки с мае вводят изменения для клиентов 13.04.2025, 8:49

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Новшества могут затронуть многих белорусов.

Некоторые банки анонсировали новшества для своих клиентов, которые введут в мае. «Зеркало» составило подборку таких изменений.

«Сбер Банк» анонсировал, что с 12 мая введет изменения по размеру комиссии за некоторые денежные переводы. Это коснется отправлений в индийских рупиях, казахских тенге, армянских драмов, азербайджанских манатов. При этом с 12 мая банк также снизит сбор по отдельным переводам в Китай.

У «Беларусбанка» с 1 мая появятся изменения по программе «Мост», которая предусматривает выдачу кредитов на покупку товаров, оплату услуг у партнеров финучреждения. Новшества касаются в том числе процентных ставок по таким займам.

«Банк ВТБ (Беларусь)» с 1 мая изменит условия обслуживания по тарифам «Привилегия», «Привилегия Лайт» и карте «Комплимент». Новшества касаются доступа в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов. Теперь за их посещение нужно будет платить — сумма должна быть перечислена до 25 числа следующего месяца. Исключение — владельцы карт Infinite «Привилегия»: первые пять посещений в год оплачивает банк. Консьерж-сервис по-прежнему остается бесплатным для клиентов этих тарифов.

«Статусбанк» с 5 мая откорректирует договор о комплексном банковском обслуживании физлиц. А «Банк Дабрабыт» с 1 мая внесет изменения в сборник вознаграждений для клиентов.

С 1 мая у «Паритетбанка» ежемесячная абонентская плата за обслуживание текущего счета для пакета «Семейный круг» поднимется с 6,7 до 9,99 рубля. А перевыпуск подорожает в два раза — с 10 до 20 рублей. Для сохранения бесплатного обслуживания необходимо, чтобы сумма ежемесячных транзакций по всем картам пакета составляла не менее 1000 рублей (ранее — 400).

Также у «Паритетбанка» с 1 мая вырастет комиссия за обслуживание по «КОМБОкартам»: детально об этом расписано на сайте компании.

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