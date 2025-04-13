Украинские партизаны уничтожили российский танк в Донецкой области 13.04.2025, 8:55

Оккупанты снизили бдительность по интересной причине.

Партизаны движения «АТЕШ» подожгли российский танк. Диверсию удалось осуществить в Донецкой области.

Об этом сообщает Telegram-канал «АТЕШ».

Движение сопротивления «АТЕШ» сообщило об очередной успешной диверсии - на этот раз на Донецком направлении. Ее выполнил агент движения, который находился в составе одного из подразделений российской группировки войск «Центр».

По информации «АТЕШ», он подобрал момент, когда оккупанты проводили ремонт танка и устанавливали на нем дополнительную защиту, известную как «мангал».

Вечером, во время неформального празднования «традиционного вторника», механики употребляли алкоголь, что значительно снизило уровень их бдительности.

Воспользовавшись ситуацией, диверсант поджег технику, после чего на позиции начался пожар. Агент успешно отошел в безопасное место.

«В настоящее время он уже находится на другом направлении, и мы готовим следующий удар», - сообщает «АТЕШ».

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