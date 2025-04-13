Экс-президент Южной Кореи предстанет перед судом за ввод военного положения 13.04.2025, 8:57

Юн Сок Ель

Это случится уже завтра.

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель предстанет перед своим первым уголовным судом. Это случится уже завтра, спустя 10 дней после того, как Конституционный суд отстранили его от должности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Юн обвиняется в попытке ввести военного положение в стране в декабре 2024 года. Теперь же бывший чиновник предстанет в качестве ответчика в зале 417 Центрального районного суда Сеула, где проходили судебные процессы над бывшими президентами.

Согласно правилам суда, Юн должен присутствовать на слушании лично, но ему будет разрешено войти через подземную парковку, чтобы избежать публичного показа. Никакие фотографии или видеозаписи его в зале суда не будут разрешены.

Заседание начнется с формальной проверки личности, после чего последует представление обвинений прокуратурой. Ожидается, что юридическая команда Юна отвергнет все обвинения, что соответствует ее более ранним заявлениям во время досудебного разбирательства.

Среди ключевых свидетелей - два офицера армии, которые ранее давали показания во время слушаний по импичменту Юна о том, что они получили приказ принудительно отстранить законодателей в соответствии с введенным бывшим президентом сценарием военного положения.

Юн стал пятым бывшим президентом Южной Кореи, представшим перед уголовным судом после Чон Ду Хвана, Ро Дэ У, Ли Мен Бака и Пак Кын Хе.

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