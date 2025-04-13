На Christie’s продали за крупные суммы два полотна Шагала 13.04.2025, 9:29

Торги состоялись в Париже и Гонконге.

На торгах известного аукционного дома Christie’s в последнее время за крупные суммы реализованы две картины витебского художника Марка Шагала, пишет «Беларусь и мир».

В частности, 9 апреля в Париже на аукционе 20/21 Century Art — Evening Sale была продана за 2 339 000 евро работа под названием «Влюбленные в небе Сен-Поля», выполненная маслом и углем на холсте в 1980 году. Предварительно ее стоимость оценивалась в 2 500 000 — 3 500 000 евро.

А 28 марта в Гонконге на 20th/21st Century Evening Sale ушла с молотка за 14 895 000 гонконгских долларов (около 1 935 000 долларов США) работа «Вокруг эквилибристки», написанная маслом и карандашом на мазоните в 1975-78 годах, — при оценке в 9 500 000 — 13 500 000 гонконгских долларов.

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