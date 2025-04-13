Когда в Беларуси можно вызывать скорую? 13.04.2025, 9:50

В памятках Минздрава по этому вопросу царит хаос.

Недавно руководительница мониторинговой группы по проверке системы здравоохранения Ирина Абельская в эфире телеканала СТВ раскрыла проблемы, которые обнаружились во время посещения различных больниц, клиник, а также фельдшерско-акушерских пунктов — ближайших для сельских жителей подразделений, куда они могут обратиться за помощью. По ее словам, на последних медики зачастую не знали, когда нужно вызывать скорую для пациента, а иногда по вызовам приезжали неправильно укомплектованные бригады. В связи с этим «Зеркало» изучило, что Минздрав советует белорусам и белорускам по поводу звонков в скорую помощь: когда туда надо обращаться, а когда выезд все-таки не требуется (выяснилось, что в некоторых случаях властям надо жаловаться на себя, а не на «злоупотребляющих» граждан и гражданок).

Сколько и по каким причинам в Беларуси звонят в 103

Как утверждала Абельская, решение вызывать бригаду скорой помощи или нет — главное из тех, которые должен принимать фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

— И вы знаете, когда мы начинали работать, когда мы имитировали те реальные ситуации, которые могут происходить, единицы специалистов, работающих там, понимали, что надо вызвать бригаду скорой помощи — хотя для этого есть нормативно-правовая база, есть инструкции, которые висят на стене, но которые просто, к сожалению, либо забыли, либо не вспомнили и не прочитали. <…> И сейчас вот можно понять, что та бригада, которая выехала на температуру 37,2, она не выедет на более серьезный, более важный, жизненно важный случай, — поясняла проблемы ФАПов руководительница мониторинговой группы.

С ее слов, также бригады скорой помощи в некоторых случаях были «не совсем правильно укомплектованы». Но, как уверяла Абельская, после выявленных проблем провели «колоссальную работу» — ситуация должна была измениться.

В свою очередь министр здравоохранения Александр Ходжаев отмечает, что в 2024 году скорую помощь в стране вызывали более трех миллионов раз. Количество можно оценить с учетом того, что население Беларуси примерно в то же время составляло лишь около 9 миллионов.

Слонимские медики добавляют конкретики: некоторые пациенты почти ежедневно обращаются за оказанием медицинской помощи в службу 103. Например, в 2023 году к одной из пациенток этого района бригада выезжала 141 раз, к другой — 61 раз, еще к одной — 46.

По словам врачей, бывают случаи, когда люди и вовсе хотят использовать скорую помощь в качестве бесплатного такси: добраться на плановое лечение в больницу или на прием в поликлинику. За это можно даже получить «административку»: виновные в умышленно необоснованном вызове бригады привлекаются к ответственности по статье 19.6 КоАП РБ (Заведомо ложное сообщение).

В 2024 году «Зеркало» рассказывало о могилевчанке, которая попала под эту статью. Суд обязал женщину выплатить более 400 рублей, после того как та позвонила в 103, потому что «хотела внимания с чьей-то стороны».

В некоторых случаях белорусам и белорускам все же самим приходится оплачивать вызов скорой. Например, при ДТП — если по их вине пострадал человек и пришлось вызывать врачей. Однако, как понятно из обстоятельств, с такими вызовами по умолчанию невозможно превысить некую «норму» — в отличие от бесплатных.

Когда надо звонить в 103 уже точно и почему часть претензий к пациентам и пациенткам необоснованны

Тем временем у Минздрава, как и говорила Абельская, действительно есть вполне четкие письменные рекомендации, когда надо звонить в 103 и как быстро по вызову приедут врачи. Отметим, что они размещены для пациентов и пациенток: вполне возможно, что внутренние инструкции для медиков несколько отличаются, однако обычные люди, очевидно, не могут ими пользоваться.

Все вызовы, подпадающие под описания выше, делятся на экстренные, срочные и неотложные. По первым приедут быстрее всего.

Что относится к экстренным вызовам

Экстренными считаются ситуации, представляющие угрозу для жизни пациента или окружающих, — это аварии, пожары и другие подобные происшествия.

Кроме того, в скорую надо звонить без колебаний, если человек потерял сознание, если начались судороги, если у человека обширные ожоги, если его ударило током, если резко нарушилось дыхание, если он упал с высоты выше своего роста и в других опасных случаях.

— Экстренный вызов бригады скорой медицинской помощи передается фельдшером (медицинской сестрой) по приему вызовов свободным медикам в соответствии с ее специализацией не позднее четырех минут с момента его регистрации, — поясняют в Минздраве.

Что относится к срочным вызовам

Срочными считаются вызовы, если человеку резко стало плохо по непонятной ему причине. На такие ситуации медики тоже приедут быстро, но не так, как на экстренные.

— Срочный вызов передается свободной бригаде скорой медицинской помощи в соответствии с ее специализацией не позднее 15 минут с момента его регистрации в городе и 30 минут в сельской местности, — отмечают в Минздраве. И добавляют: — Однако выдерживать эти показатели в далеких деревнях не всегда удается из-за расстояния и качества дорог.

Срочным будет считаться вызов, если на 103 позвонили и сообщили о внезапном нарушении ритма сердца, о сердечном приступе, кровотечении (желудочно-кишечном, маточном и даже серьезном носовом), приступе астмы, обморожении, травме, остро возникшей боли в руках, ногах без видимой причины с нарушением возможности двигать ими, а также о родах.

Что относится к неотложным вызовам

Речь идет о внезапном возникновении у человека заболеваний, состояний и обострений хронических заболеваний — но без явных признаков угрозы для жизни. К таким состояниям Минздрав относит аллергию, головную боль, боль в животе, спине, груди, сыпь, рвоту, почечную колику, пищевые отравления, необходимость обезболивания, высокую температуру (если она не снижается лекарствами) и другие.

К слову, какая температура считается высокой, Минздрав при этом не уточняет. Но учреждения здравоохранения, как правило, считают таковой температуру выше 39,5°С у взрослых и выше 38,5°С у детей старше трех лет. Правда, только если препараты не помогают ее сбивать в домашних условиях.

После такого звонка информацию передадут бригаде скорой помощи или в поликлинику во время ее работы не позже одного часа с момента регистрации вызова. По ним будут выезжать в последнюю очередь, если кроме них есть экстренные и срочные.

Похоже, что именно само существование неотложных вызовов и порождает непонимание между властями, медиками и людьми, которые к ним обращаются. Ведь в списке состояний, которые официально подпадают под «законный» вызов скорой помощи, значится даже обычная головная боль. Поэтому в теории человек действительно имеет право обращаться на 103 с такой проблемой — вплоть до 141 раза в год, как пациентка-рекордсменка из Слонима. На практике же целесообразность таких выездов, безусловно, может вызывать вопросы.

Кроме того, человеку без медицинского образования может быть довольно трудно определить, что такое «необходимость обезболивания»: вероятно, какому-то пациенту кажется, что оно нужно срочно, но врач на месте поймет, что это не так. А по телефону решить вопрос может быть трудно. Кого скорее можно винить в такой ситуации — нечеткие рекомендации, опубликованные в разделе «для граждан», или страдающего от боли человека? На этот вопрос Минздрав ответа уже не дает.

Когда все-таки не стоит вызывать скорую: сравнили, что говорят в Беларуси, а что — в США

Медики отмечают: нельзя беспокоить экстренные службы, если вам надо просто выписать рецепт или больничный, если вы хотите доехать до больницы для плановой госпитализации, а также в случаях, когда нужно выполнить назначения врачей поликлиники, решить вопросы социального обеспечения или ухода или провести какую-то простую процедуру (например, сделать укол или измерить давление).

— Не все знают, что можно позвонить в 103 и, не вызывая бригады, проконсультироваться по поводу возникшей неотложной ситуации. На станции скорой медицинской помощи работают квалифицированные врачи, которые могут дать вам необходимые рекомендации, подскажут, как облегчить состояние больного и стоит ли вызывать скорую помощь, — подчеркивают в Кормянской центральной районной больнице.

В Минздраве добавляют: если вы позвонили в скорую и оказалось, что ваш случай не относится ни к одному из видов вызовов, по которым она выезжает, то медсестра или фельдшер по приему вызовов все равно обязаны дать вам совет, куда обратиться за получением медицинской помощи.

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Какие конкретно случаи (кроме уже названных) не считаются требующими обращения в скорую, в Минздраве не уточняют. Но, к примеру, в США такими состояниями называют:

локальные аллергические реакции (если нет проблем с дыханием и не отекло горло),

боль в спине,

легкие или умеренные ожоги,

хронические (постоянные) боли,

кашель, простуда, сильная боль в горле,

порезы, ссадины,

зубную боль,

затрудненное дыхание легкой степени,

боль в ухе, ушные инфекции,

раздражение глаз,

повышенную температуру или симптомы, похожие на грипп,

локальную реакцию на укусы насекомых, а также укусы животных (легкие или умеренные),

мигрень,

сыпь или другие кожные раздражения,

небольшие переломы костей (пальцев ног, стопы, пальцев рук).

Также, по мнению американских медиков, в вызове скорой нет необходимости при растяжении и вывихах, жжении при походе в туалет по-маленькому, при рвоте или диарее кратковременного характера.

Даже по этому списку становится ясно, что рекомендации нашего Минздрава отличаются от американских. В Беларуси часть описанных выше состояний формально подпадает под неотложные вызовы, а в США в принципе не относится к задачам бригад скорой помощи.

Если вам сложно понять, стоит ли вызывать скорую, американские медики советуют задать себе вопрос: «Можно ли назвать эту ситуацию чрезвычайной?» Многие из них очевидны, другие — нет. Допустим, если человек задыхается, ни на что не реагирует, истекает кровью или у него, по вашему мнению, может быть инфаркт или инсульт, то очевидно: пора звонить в скорую помощь.

— Но если вы заметили, что у какого-то человека или у вас признаки приступа тревоги или сердечного приступа, но не уверены, что это именно они, не ждите, пока ситуация ухудшится. Вызовите скорую помощь или сами немедленно отвезите человека в больницу, если она находится поблизости. Если вы подозреваете, что чья-то жизнь в опасности или что человек может лишиться конечности, и не знаете, что делать, лучше вызывайте скорую помощь, — уверяют они.

Также в США считают, что вовсе не обязательно вызывать скорую на ранней стадии родов, если они начались дома. По мнению зарубежных медиков, в большинстве случаев «рождение ребенка не становится чрезвычайной ситуацией».

— Стоит лучше узнать о признаках ранних родов, которые могут начаться за несколько дней до них. <…> Но нужно вызвать скорую помощь, если при подготовке к родам возникнут следующие чрезвычайные ситуации: сильное кровотечение, затруднение дыхания, проблемы со здоровьем, — перечисляют эксперты.

Медики заверяют: некоторые ситуации могут выглядеть намного хуже, чем они есть на самом деле. Например, представьте, что вы режете помидоры на ужин и отрезаете кончик пальца. Кровь повсюду, и ваши родственники падают в обморок при виде забрызганной кровью разделочной доски. Достойна ли эта ситуация вызова скорой помощи?

— Вероятно, нет. Но вам следует промыть рану, положить отрезанную часть пальца в пакет, положить пакет на лед и как можно скорее отправиться в ближайшее отделение неотложной помощи. С другой стороны, если вы раздавили или оторвали целую конечность, вам определенно следует вызвать скорую помощь, — поясняют они.

Среди других неопасных для жизни ситуаций, но при которых вызов скорой не повредит, американские эксперты называют получение умеренного ожога, растяжение или ушиб части тела, обморок с быстрым возвращением сознания после него.

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