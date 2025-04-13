В Эстонии раскрыли подробности задержания танкера Kiwala из «теневого флота» РФ 13.04.2025, 9:59

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У судна выявили около 40 нарушений.

На задержанном в Финском заливе танкере Kiwala, причисляемому к российскому «теневому флоту», выявили около 40 нарушений, ему запрещено двигаться дальше до устранения всех проблем.

Об этом со ссылкой на Департамента транспорта Эстонии сообщает издание ERR.

По словам директор морской службы Департамента транспорта Кристьяна Труу, зафиксирован ряд серьезных нарушений, в связи с которыми судну не могут разрешить продолжить путь.

«Не обеспечена ни безопасность судоходства, ни экологическая безопасность», — подчеркнул он.

Сейчас судно находится в Мууга под охраной Военно-морских сил.

Уточняется, что из 40 нарушений серьезными являются 29 и они стали основанием для задержания Kiwala. Большинство нарушений касаются документации, а остальные — системы обеспечения безопасности судоходства, подготовки экипажа к аварийным ситуациям. Также выявлены технические неисправности.

Как рассказал Кристьян Труу, одной из серьезных проблем танкера является также подозрение, что у него отсутствует флаг государства.

«Что означает, что на него не распространяется юрисдикция ни одной страны», — говорит он.

Труу добавил, что Эстония контактирует с представителем судовладельца и надеется на быстрое урегулирование ситуации. После устранения нарушений и повторной проверки танкеру Kiwala выдадут разрешение на продолжение пути.

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