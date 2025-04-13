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«Лукашенко близок к максимально унизительному положению»

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  • 13.04.2025, 10:17
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«Лукашенко близок к максимально унизительному положению»

Диктатор окончательно перешел в ранг содержанок.

Экономист Сергей Чалый рассказал о новой ситуации в отношениях между режимами Лукашенко и Путина.

Накануне недавнего визита премьер-министра Александра Турчина в Москве правитель Беларуси заявил ему:

– Надо отдать должное, президент Путин поддержал нас по всем вопросам, начиная с финансовых и заканчивая ценообразованием на нефть и так далее. Речь шла о том, чтобы мы отрегулировали цену по поставкам российской нефти, чтобы наши предприятия работали. Не надо там бешеная рентабельность. 7-8% и так далее…

Во время визита надо попросить у правительства России, чтобы эти вопросы были решены окончательно, потому что там были поручения правительству России сделать то-то, то-то, то-то, чтобы они были решены.

Сергей Чалый прокомментировал эту ситуацию на канале БРЦ:

– Много говорилось о зависимости белорусской экономики от российской. Но это же это уже просто дальше некуда. Одно дело, когда у тебя остался один рынок, когда ты просишь снять барьеры, включить нас в закупки, еще что-то.

Но когда ты говоришь: «А сделайте так, чтобы у нас была рентабельность 7-8%»… И самое смешное, что эта же логика, она же звучит и не только в нефти. «Зеркало» опубликовало историю: на прошлогодних переговорах относительно экспорта калийных удобрений в Китай российские производители говорили, что туда нельзя поставлять слишком много, иначе цена очень сильно упадет. А наши говорили: мы согласны на это пойти, но давайте вы нам за это заплатите.

Ну это же ровно то же самое. Это настолько близко к максимально унизительному положению, когда следующим шагом и последним будет: «А давайте вы просто нам платить будете». «А давайте будете нас содержать».

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