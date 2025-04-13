Politico: Маск позволяет себе больше, чем другие, и Трампу это нравится 2 13.04.2025, 10:48

Миллиардер стал исключением из главного правила президента США.

Руководитель департамента США по эффективности правительства (DOGE), миллиардер Илон Маск публично не соглашается с президентом Дональдом Трампом, чего не могут себе позволить другие его советники. Об этом пишет Politico.

Трамп известен тем, что выбирает советников, которые четко следуют его приказам, и увольняет тех, кто этого не делает, однако Маск, похоже, является исключением из этого правила, говорится в публикации.

Маск стал все смелее в своем открытом несогласии по ряду вопросов, начиная от политических посланий Трампа и заканчивая другими советниками президента. И он взял за привычку выступать перед президентом, пишет Politico. При этом Трамп, судя по всему, остается доволен Маском, несмотря на то, что тот привлекает непропорциональное количество внимания по сравнению с другими высокопоставленными помощниками Белого дома и даже членами кабинета президента, сказано в статье.

Издание приводит примеры публичного несогласия Маска с Трампом. В частности, он раскритиковал торгового советника Трампа Питера Наварро, одного из публичных представителей агрессивной тарифной политики администрации, и высмеял его. Также он публично высказался против масштабного сокращения финансирования NASA, крупным подрядчиком которого является его компания SpaceX.

Кроме того, Маск поссорился с госсекретарем США Марко Рубио из-за того, как проводить сокращения в Госдепартаменте. Советник Трампа вмешался в борьбу за лидерство республиканцев в Сенате, от чего сам Трамп держался в стороне. Также он активно высказывался о выборах на мировом уровне, поддержав за последние несколько месяцев ряд кандидатов правого толка в нескольких европейских странах. Издание отмечает, что это довольно необычный шаг для доверенного лица президента.

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