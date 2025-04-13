Дроны ВСУ уничтожили технику и пушки врага в Донецкой области
- 13.04.2025, 11:13
Поражены самоходка, две гаубицы и несколько грузовиков.
Дроны ВСУ уничтожили вражескую артиллерию и технику в Донецкой области. Поражены самоходка, две гаубицы и несколько грузовиков.
Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».
В результате эффективной работы беспилотных летательных аппаратов подразделения «Ivan Franko Group» в Донецкой области было уничтожено значительное количество техники противника, в частности, самоходную артиллерийскую установку (САУ), две гаубицы Д-30 и несколько единиц автотранспорта.
Во время боевых действий пилоты БПЛА обнаружили позиции российских войск, где оккупанты пытались скрыть свою САУ под деревьями между заброшенными жилыми домами.
Однако, аэроразведка заметила вражескую пушку, и уже вскоре дрон-камикадзе попал в цель. После поражения САУ детонировал ее боекомплект, что повлекло мощный взрыв.
Кроме того, точными ударами были уничтожены две гаубицы Д-30. Враг не смог уберечь свою технику - гаубицы были поражены в казенную часть.
Также подразделение «Ivan Franko Group» успешно поразило несколько грузовиков «Урал», принадлежавших российской армии, значительно ослабив снабжение и мобильность врага в регионе.