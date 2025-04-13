В Беларусь идет настоящая весенняя погода 13.04.2025, 11:47

Синоптики озвучили прогноз на следующую неделю.

Предстоящая неделя начнется с настоящей весенней погоды. Ожидается, что средняя температура будет на 5 градусов выше, чем обычно. Об этом рассказал в эфире телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели, 14-20 апреля, за погоду будет отвечать область высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. В большинстве районов осадков не предвидится. Влажность воздуха составит до 70%. Ветер будет дуть с юга, его скорость будет умеренной. Ночью температура воздуха будет варьироваться от +4 до +9°C. В понедельник днем ожидается от +11 до +16°C, во вторник – от +14 до +18.

В середине недели на погоду будут влиять малоактивные атмосферные фронты, которые придут с юго-запада Европы. Ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет дуть с юга, его скорость будет умеренной. Влажность воздуха составит до 80%. В ночь на среду температура воздуха будет колебаться от +6 до +11°C, днем – до +18.

В начале второй половины недели погодные условия будут определяться областью высокого атмосферного давления. В большинстве районов осадки маловероятны, за исключением кратковременных дождей, которые пройдут в пятницу на юго-западе. Ночью и утром местами будет туман. Ветер будет дуть с юга, его скорость будет умеренной. Влажность воздуха составит до 60%. Ночью температура будет колебаться от 6 до 12°C. В четверг температура будет от 18 до 23°C, а в пятницу – до 19°C.

В выходные дни, 19-20 апреля, ожидается переменная облачность, в большинстве районов вероятность осадков низкая. Ветер будет дуть с разных направлений, его скорость будет умеренной. Ночью и утром возможен туман. Влажность воздуха составит до 70%. Ночью температура будет варьироваться от +6 до +12°C, в субботу днем ожидается до +21°C, в воскресенье – от +13 на западе до +21 на юго-востоке страны.

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