«В такой ситуации Путин не выдержит» 13.04.2025, 11:59

Глава РФ играет с огнем и может получить ультиматум.

В НАТО обеспокоены тем, что Россия может разместить ядерное оружие в космосе. Для Путина последствия таких угроз могут быть необратимыми.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала рассказал, что вывод ядерного оружия в космос – это уже самый высокий уровень ядерной конфронтации, который может привести к краху человечества. Об этом знают все мировые лидеры, в первую очередь сам Дональд Трамп, поскольку во время его первой каденции эти вопросы активно рассматривались.

Тогда был снят фильм о ядерной войне, включая космический аспект, где показано уничтожение всего человечества.

«Земля якобы превращается в мертвую Луну. Ничего не остается. Это видел и Си Цзиньпин, это видели на форуме 135 стран мира, и лично Трамп – в частности в Хельсинки, когда он встречался с Путиным, и им демонстрировали эту модель войны. Поэтому Путин осознает, на что идет. Он регулярно угрожает ядерным оружием, в частности возможностью вывода ядерных средств на орбиту», – сказал Николай Маломуж.

США готовились к угрозе

Он добавил, что это уже предпосылка к реальной войне. Президент США заявил, что США имеют все средства, которые могут нейтрализовать усилия России.

«Он прямо не сказал о космосе, но я добавляю – и в космосе также. Россия уже давно угрожает спутниками с ядерным вооружением. Но США не стояли на месте – готовились», – объяснил Маломуж.

Он добавил, что при Михаиле Горбачеве была концепция «звездных войн» и стратегического щита. Сегодня это уже реальность: США имеют средства, которые могут уничтожить такие спутники до того, как они успеют применить оружие. Речь идет и об их обезвреживании, и о боевом применении – это совсем другой уровень, предусматривающий четкий протокол действий.

«Теоретически, если Россия решится на это – хотя это маловероятно – на нее будут давить все: Китай, Индия, НАТО, США. Встанет вопрос: сможет ли выжить человечество. И виноватым будет Путин. Мир объединится и его дожмет – как стратегически, так и внутри самой России. Путин играет с огнем», – сказал Николай Маломуж.

Он добавил, что Путин может сейчас угрожать, активно распространять информацию о том, что якобы готовит такие средства – чтобы напугать, заставить договариваться, искать компромиссы. Хотя есть международные договоренности, которые он подписывал – включая Джо Байденом в начале его каденции. Первым соглашением между ними было как раз соглашение о ядерном сдерживании, в том числе и в космосе. Ранее, после распада СССР, Россия как правопреемница СССР обязывалась не размещать ядерное оружие в космосе.

Маломуж убежден, что чем больше Путин будет нагнетать, тем четче будет формироваться стратегия мирового сопротивления, и не только со стороны НАТО.

«Он станет четко определенным врагом. И тогда появится ультиматум: или ты останавливаешь свою агрессию по всем направлениям, или против тебя объединяется весь мир – включая военный и ядерный формат. В такой ситуации Путин не выдержит. Он никогда не победит и будет уничтожен, если будет играть не по правилам, действуя на грани фола – выводя ядерные средства на орбиту или демонстрируя возможность удара», – сказал Маломуж.

Какая самая большая угроза

Генерал армии объяснил, что теоретически можно нейтрализовать часть спутников в космосе. Ядерное оружие в космосе представляет собой ударную волну, которая в вакууме почти не распространяется. Радиация – там уже и так повышенный фон, спутники адаптированы. А вот электромагнитный импульс это настоящая угроза. Он может действовать на сотни километров, выводить из строя спутники, системы контроля, Starlink, другие системы связи. Если там будет взрыв – последствия будут катастрофическими.

«Поражающие факторы, которые сопровождают использование такого оружия, – это сверхмощная радиация и электромагнитный импульс. Они создают глобальную угрозу: возникает мощный энергетический «пакет», который может ослеплять людей, а также поражать все, что находится в зонах действия – в частности на тех территориях, над которыми пролетает спутник и с которых осуществляется запуск. Но это мы сейчас говорим на уровне теории», – сказал Николай Маломуж.

Он подытожил, что эти факторы не являются всепоглощающими, поскольку спутники могут быть отслежены еще до момента развертывания и активации боевых частей ядерного оружия. Именно в этом заключается ключ к сдерживанию – нейтрализовать угрозу на этапе подготовки, до того, как она станет необратимой.

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