Им придется уехать 2 Рефат Чубаров, «Радио Свобода»

13.04.2025, 12:41

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РЕФАТ ЧУБАРОВ

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

О «новых крымчанах».

Есть расхожий мем про Крым и бутерброд. Его авторство известно, но в данном случае это не важно. Важен смысл: Крым, мол, нельзя возвращать. Он сейчас российский, и точка.

Люди, которые происходят из Советского Союза если не возрастом, то хотя бы ментально, не осознают, что все принципы международного устройства и взаимодействия между государствами, которые были продекларированы после Второй мировой войны и положены в основу международного права и Устава ООН, равно как и глобальная система безопасности разрушается, если принять, что переход части территории одного государства в состав другого может происходить в результате применения силы.

Они не понимают, что если даже молча согласиться с тем, что (мол, куда уж теперь деваться?), бутерброд обратно не возвращается или паста в тюбик обратно не вдавливается, это будет признанием того, что в управление миром возвращается право силы и уходит сила права. Если согласиться с этим, в мире наступит хаос.

«Люди! Так захотели люди!» – говорят оккупационные власти. Но когда для продвижения своих интересов апеллируют к мнению одной группы населения и абсолютно игнорируют права и интересы другой, это приводит к катастрофе.

Если даже на минутку согласиться с тем, что якобы большинство населения Крыма тяготело к России и таков был их выбор, надо подумать, а что же произошло с другими, которые не разделяют такое мнение. Что это за меньшинство? И тут мы обязательно приходим к тому, что те, кого считают большинством, оказались на этой территории в результате того, что в далеком прошлом по отношению к тем, кто теперь стал меньшинством, были осуществлены массовые преступления. Я имею в виду крымскотатарский народ, который был изгнан и полстолетия лишен возможности жить на своей территории, а в Крым переселили многих людей из Российской Федерации и других республик СССР.

Но и воля этого большинства не была объективно проявлена, потому что не существовало механизма, который позволял бы говорить об объективном волеизъявлении, хотя в международном праве достаточно механизмов, которые позволяли бы учитывать мнение всех, кто проживает на определённой территории. В том числе и новых поселенцев, которые здесь оказались вследствие колониальной политики Российской империи, а затем Советского Союза. И все это можно было сделать, не нарушая территориальную целостность украинского государства, в котором живут эти люди.

Но в результате мы увидели фактическое замещение населения Крыма. После марта 2014 года произошел новый этап его колонизации. Сотни тысяч собственных граждан российское государство стимулирует путем ипотек, программ типа «Земский врач» или «Народный учитель» и т.п., что приводит к переезду жителей из внутренних областей России на территорию оккупированного Крыма. Это меняет этнический баланс.

Сторонники России взывают: да посмотрите, как меняется все вокруг внешне! Но они не хотят соглашаться с тем, что видят крымские татары: новые дороги строятся к военным базам, новые электрические мощности генерируются, чтобы обеспечивать новые военные объекты, их землю превращают в военный форпост для дальнейшей экспансии России.

Крымские татары, лишь незадолго до оккупации вновь собравшиеся на своей земле, с ужасом осознают, как эта земля снова ускользает от них, заселяется новыми людьми. Возможно, у этих людей те же ожидания – безопасность, хорошая зарплата, здоровье, воспитание детей, но для крымских татар они «перекати-поле», захватывающее и пожирающее их землю, оставляющее им все меньше и меньше пространства. И в это же время происходят репрессии, преследования, запрет Меджлиса крымскотатарского народа, отсутствие свободы слова, запрет независимых медиа на родном языке... Поэтому все происходящее воспринимается крымскими татарами как абсолютное зло, стремление уничтожить их как коренной народ.

Это зло вроде как можно исправить одним действием – это взять и уехать. Людям, которые полвека боролись за то, чтобы вернуться на родину, ставят именно такое условие: да, вы можете себя спасти, это не трудно, берите детей, домочадцев и поезжайте в страну, которая обеспечит вам безопасность.

Но для них это неприемлемо. Они вновь окажутся без своей родины. А значит, без будущего. Вы думаете, есть народы, которые согласны умереть, исчезнуть?

Но пусть и те, кто пришел их заместить, не надеются, что это навсегда. Крым стал прифронтовой территорией, и их должна посещать мысль, не промахнулись ли они с этим переездом.

Они должны понимать, что им скажут – укажут! – когда и куда им предстоит выехать. И они будут вынуждены уехать. А с теми, кто не захочет, будут поступать так же, как от их имени поступало то государство, которое им открыло дорогу в Крым.

Этих людей в скором будущем ожидают великие потрясения, и чем скорее они это осознают, тем легче им будет адаптироваться к новым обстоятельствам.

Я понимаю, что тех, кто велит им уезжать, на всех российских углах будут обвинять ровно в том, в чем только что обвинялись сами оккупационные власти – в отсутствии гуманизма. Ответ здесь один. Статья 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны гласит: «Оккупационное государство не должно осуществлять перемещения или депортации части своего гражданского населения на территорию, которую она оккупирует». Помимо этого, массовое переселение россиян в Крым и депортацию граждан Украины оттуда следует считать военным преступлением в соответствии со статьей 8 (2) (а) (vii) Римского устава МУС и преступлением против человечности согласно статье 7 (1) (d).

Они знали, что это краденая земля, но они на ней поселились

Те, кто поселились в оккупированном Крыму в нарушение украинского законодательства, совершили преступление. И нужно будет устранить последствия этого преступления. Гуманность состоит в том, что этим людям могут быть созданы условия для добровольного выезда. Большей гуманности я себе не представляю. Потому что то, что они сделали, не лежит в плоскости «жизнь заставила». Это было осознанное решение, они знали, что это краденая земля, но они на ней поселились.

Эти люди покинули собственную страну в поисках каких-то привилегий и бонусов, посчитав, что земля Крыма стала российской, но какие бы действия они ни совершали в Крыму, эти их действия нарушают законы Украины. Все правовые сделки, приобретение имущества, оформление земельных участков сразу после оккупации Крыма в 2014-м году объявлены незаконными и юридически ничтожными.

Все юридические действия на территории Крыма, противоречащие законодательству Украины, будут отменены. Десятки, если не сотни тысяч людей сразу лишатся имущества. И неважно, за честные деньги они его приобрели или им его выделило оккупационное государство. Будет аннулирован правовой вес всех документов, которые выдаются оккупационными органами российской власти. Уже сегодня в Украине существуют законы, которые предупреждают этих людей о последствиях действий, которые они совершают в оккупированном Крыму. Незнание этих законов не освобождает их от ответственности.

Вопрос о том, что Крым придется одновременно покинуть сотням тысяч людей, может быть предметом особых переговоров. Но речь не будет идти о том, что они могут остаться на этой земле. Для трехсот тысяч крымских татар пребывание в Крыму миллиона людей, заселившихся в Крым преступным образом, неприемлемо. Они не могут поставить свое будущее в зависимость от желаний, настроений и ценностей этого «перекати-поля».

Это абсолютно невозможно.

Мы говорим об этой проблеме открыто на международных площадках, ибо речь идет о будущем украинского Крыма и его коренного крымскотатарского народа. Как-то в Совете Европы один из собеседников предположил: им не так легко будет покинуть Крым, возможно кому-то из них уже некуда будет вернуться. Я на это ответил: хорошо, если вы так хотите помочь людям, которые осознанно совершали преступление, и международные организации, которые этим озабочены, потянут, одобрите еще одну программу, постройте несколько городов на территории России и предложите им туда вернуться.

То есть я теоретически допускаю, что этим людям надо будет помочь вернуться. Но я ни на минуту не допускаю, что эти люди могут остаться в Крыму.

Рефат Чубаров, «Радио Свобода»

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