закрыть
13 апреля 2025, воскресенье, 14:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Только сволочь может так»: Зеленский отреагировал на удар РФ по Сумам

16
  • 13.04.2025, 13:11
  • 5,334
«Только сволочь может так»: Зеленский отреагировал на удар РФ по Сумам

Президент Украины призвал мир к немедленной реакции.

Россия нанесла ракетный удар по Сумам в Вербное воскресенье, попав по жилой улице. Зеленский призвал мир жестко отреагировать на террор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

В воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли мощный ракетный удар по жилым районам города Сумы.

Удар пришелся по городской улице рядом с жилыми домами, учебными заведениями и автомобилями. По данным, есть десятки погибших и раненых среди гражданского населения.

Это нападение произошло в Вербное воскресенье - день, когда украинцы традиционно идут в церкви. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар ужасным актом террора и выразил соболезнования семьям погибших.

«Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей», - заявил глава украинского государства.

В Сумах продолжается спасательная операция, работают все соответствующие службы.

Президент Украины призвал мир к немедленной и жесткой реакции на действия России. По его словам, без давления на агрессора достичь мира невозможно.

«Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы», - подчеркнул Зеленский.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников