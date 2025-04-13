«Только сволочь может так»: Зеленский отреагировал на удар РФ по Сумам 16 13.04.2025, 13:11

5,334

Президент Украины призвал мир к немедленной реакции.

Россия нанесла ракетный удар по Сумам в Вербное воскресенье, попав по жилой улице. Зеленский призвал мир жестко отреагировать на террор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

В воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли мощный ракетный удар по жилым районам города Сумы.

Удар пришелся по городской улице рядом с жилыми домами, учебными заведениями и автомобилями. По данным, есть десятки погибших и раненых среди гражданского населения.

Это нападение произошло в Вербное воскресенье - день, когда украинцы традиционно идут в церкви. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар ужасным актом террора и выразил соболезнования семьям погибших.

«Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей», - заявил глава украинского государства.

В Сумах продолжается спасательная операция, работают все соответствующие службы.

Президент Украины призвал мир к немедленной и жесткой реакции на действия России. По его словам, без давления на агрессора достичь мира невозможно.

«Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы», - подчеркнул Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com