«Только сволочь может так»: Зеленский отреагировал на удар РФ по Сумам

«Только сволочь может так»: Зеленский отреагировал на удар РФ по Сумам16
- 13.04.2025, 13:11
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Президент Украины призвал мир к немедленной реакции.
Россия нанесла ракетный удар по Сумам в Вербное воскресенье, попав по жилой улице. Зеленский призвал мир жестко отреагировать на террор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
В воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли мощный ракетный удар по жилым районам города Сумы.
Удар пришелся по городской улице рядом с жилыми домами, учебными заведениями и автомобилями. По данным, есть десятки погибших и раненых среди гражданского населения.
Это нападение произошло в Вербное воскресенье - день, когда украинцы традиционно идут в церкви. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар ужасным актом террора и выразил соболезнования семьям погибших.
«Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей», - заявил глава украинского государства.
В Сумах продолжается спасательная операция, работают все соответствующие службы.
Президент Украины призвал мир к немедленной и жесткой реакции на действия России. По его словам, без давления на агрессора достичь мира невозможно.
«Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы», - подчеркнул Зеленский.