Снимающие в Латвии кино зарубежные компании принесли экономике миллионы евро 2 13.04.2025, 13:16

Архитектура позволяет «превратить» Ригу в Вену, Париж или даже Осло.

Программа софинансирования Рижского самоуправления «Рижский кинофонд», поддерживающая зарубежные кинопроекты, планируемые к съемкам в Риге и Латвии, в 2024 году принесла экономике вклад в размере почти 3,8 миллиона евро, свидетельствуют данные, собранные Агентством инвестиций и туризма Риги (RITA), пишет delfi.lv.

В прошлом году поддержка со стороны Рижского самоуправления составила почти 753 тысячи евро. Как отметил директор RITA Фредис Биковс, выбирая Ригу и Латвию для съемок, зарубежные кинематографисты особенно ценят не только архитектуру столицы и близость к природе и морю, но и высокий профессионализм латвийских специалистов в области кино.

Поддержка зарубежных кинопроектов, которые всегда реализуются в формате копродукции с Латвией, в этом году предоставляется уже в 15-й раз — заявки поступили от восьми проектов. При съемках художественных фильмов и сериалов на территории Латвии производители могут вернуть 20% от расходов. Однако если основное действие фильма происходит в Риге или образ города является значимой частью сюжета, то возврат может составить до 25% от допустимых затрат — например, за аренду техники, транспортные услуги и топливо, проживание, питание, охрану, строительные и телекоммуникационные услуги и др. Кроме того, поддержку от «Рижского кинофонда» можно комбинировать с программой софинансирования Латвийского агентства инвестиций и развития, что позволяет увеличить общий объем финансирования.

«Если зарубежные кинопрофессионалы могут вернуть как минимум пятую часть вложенных в Латвии средств, это существенное преимущество. В Европе есть города, где подобные программы вовсе не действуют, поэтому мы рады, что можем продолжать оказывать поддержку из года в год, одновременно популяризируя столицу и Латвию как привлекательное место для реализации кинопроектов. «Рижский кинофонд» — сильная и интересная профессионалам программа, к тому же с низким риском: средства возвращаются только после фактических вложений», — подчеркивает Биковс.

Чтобы претендовать на получение поддержки, проект должен соответствовать ряду критериев: необходимо привлечение зарегистрированного в Латвии продюсера, общий бюджет проекта должен составлять не менее 700 тысяч евро, а уже подтвержденное финансирование — не менее 50% от всех расходов. Также к заявке нужно приложить сценарий фильма, который оценивается экспертами. Важно отметить, что дополнительные баллы получают проекты, в которых планируется участие латвийских профессионалов — режиссеров, художников по костюмам, операторов и других.

«Учитывая, что поддерживаемые проекты всегда реализуются в копродукции с Латвией, "Рижский кинофонд» не только предоставляет финансовую помощь, но и включает местных кинопрофессионалов в процесс, способствуя развитию их навыков и квалификации. Зарубежные продюсеры ценят доступную здесь рабочую силу — наши специалисты обладают высоким уровнем, нужными знаниями и ответственным подходом к работе. Благодаря успеху анимационного фильма Straume интерес к Риге и Латвии со стороны кинематографистов продолжает расти», — добавляет Биковс.

По словам Биковса, иностранные кинопроизводители особенно ценят архитектуру Риги и близость природы и моря: «Когда профессионалов спрашивают, почему они выбирают Ригу для съемок фильмов и сериалов, ответ однозначен — архитектура. У нас есть средневековое наследие Старой Риги, архитектура в стиле модерн, здания советского периода и брутализма — это позволяет «превратить» Ригу в Вену, Париж или даже Осло. Архитектурное разнообразие столицы дает возможность адаптировать ее под различные европейские города. Для зарубежных кинематографистов важна также близость к природе — всего в 30 минутах езды находятся море и леса, что является большим плюсом. Кроме того, компактные размеры Риги и Латвии позволяют легко решать логистические вопросы».

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