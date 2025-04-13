Столб дыма над рынком: минчане показали, как горела Комаровка 13.04.2025, 13:29

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Очевидцы продолжают делиться видео.

Пожар на столичном Комаровском рынке 12 апреля, хоть и был, по уверению Минского городского управления МЧС, «быстро ликвидирован», успел стать «героем» многочисленных видеороликов, снятых очевидцами, пишет «Телеграф».

Кадры из TikTok с огнем и внушительным столбом дыма над торговыми рядами разлетелись по городским пабликам и соцсетям.