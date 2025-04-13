Столб дыма над рынком: минчане показали, как горела Комаровка
- 13.04.2025, 13:29
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Очевидцы продолжают делиться видео.
Пожар на столичном Комаровском рынке 12 апреля, хоть и был, по уверению Минского городского управления МЧС, «быстро ликвидирован», успел стать «героем» многочисленных видеороликов, снятых очевидцами, пишет «Телеграф».
Кадры из TikTok с огнем и внушительным столбом дыма над торговыми рядами разлетелись по городским пабликам и соцсетям.
@m_____n54 ♬ orijinal ses - Нурлан
Как сообщили позже спасатели, горел один из открытых торговых павильонов, а площадь пожара составила около 15 квадратных метров.
@m_____n54 ♬ orijinal ses - Нурлан
@anna77nosikova ♬ Кто это сделал - Mad Co. & JEDIK