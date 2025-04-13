Диетолог назвала продукт №1, который повышает давление 13.04.2025, 14:12

2,162

Достаточно всего лишь 17 граммов в день.

Сертифицированный диетолог Элизабет Шоу назвала продукт №1, употребление которого следует ограничить, чтобы снизить риск высокого кровяного давления.

«Несмотря на распространенность высокого кровяного давления, существуют меры, которые вы можете предпринять для его предотвращения. Одним из самых действенных является диета. Хотя существует множество продуктов для защиты от высокого кровяного давления, есть и другие, которые могут его вызвать», - отметила она в своей статье для eatingwell.com.

Что может спровоцировать высокое давление - продукт №1

Она напомнила об исследованиях, которые показали, что одним из главных виновников повышенного давления является обработанные мясные деликатесы. Согласно выводам ученых, употребление всего лишь 17 граммов обработанного мяса в день может увеличить вероятность гипертонии.

По словам диетолога, для здорового артериального давления необходимо сосредоточиться на употреблении таких продуктов:

Фрукты. Фрукты богаты калием, ключевым питательным веществом для здорового кровяного давления.

Овощи. Как и фрукты, овощи богаты калием. И они являются одними из лучших источников клетчатки.

Молочные продукты с низким содержанием жира и альтернативы молочным продуктам. Еще один продукт, богатый калием и кальцием, регулирующими кровяное давление.

Цельные зерна. Помимо пищевых волокон, цельные зерна содержат магний, который также поддерживает здоровое кровяное давление.

Жирная рыба. Богата омега-3 - жирами, которые, как было показано, снижают кровяное давление.

Также Элизабет Шоу настоятельно рекомендует не забывать о воде. Постоянное потребление жидкости поддерживает стабильный объем крови и помогает почкам выводить избыток натрия, отметила другой диетолог Дрю Хемлер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com