Трамп идет ва-банк: Россия попадет в финансовую ловушку 3 13.04.2025, 14:26

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Тарифное противостояние США и Китая будет иметь интересные последствия.

Пошлины, введенные Дональдом Трампом против Китая и фактически против всего мира, повлияют на глобальную экономику. Кроме того, это может привести к новым конфликтам.

Экс-секретарь Польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петр Кульпа в эфире 24 Канала отметил, что пошлины против Китая, которые ввел Дональд Трамп, приведут к тому, что Китай будет вынужден ослабить юань. Поэтому ослабнет и рубль, а Россия попадет в финансовую ловушку.

Это связано с тем, что цена на нефть снижается, глобальный экономический рост замедляется, а значит – падает спрос.

Все это приведет к снижению цен и финансовым проблемам в России.

«Я рассматривал этот шаг как попытку США снизить значение России в глазах союзников. Чего я не учел – так это того, что Трамп захочет договариваться с «мировым бандитом». То, что он сделал – беспрецедентно: он фактически обнулил все соглашения и заявил, что «глобальный полицейский» будет защищать не всех, кто в этом нуждается, а только тех, кто заплатит», – сказал Петр Кульпа.

Кульпа добавил, что началось столкновение, которое может иметь невероятные последствия для мировой системы и может привести к войне. Два «паровоза» сошлись на одной колее: американский и китайский. Сейчас каждый пытается прицепить к себе как можно больше «вагонов» – союзников – и готовится к столкновению.

Кульпа отметил, что маневр Трампа был труднопрогнозируемым - он ввел санкции практически против всего мира. Китай под серьезными тарифами, остальные – под шантажом: если кто-то ответит – получит наказание и будет зачислен в китайский «паровозик». То есть создается система террора. Для того, чтобы она работала, нужен глобальный бандит, которым можно пугать.

Вся мировая система после Бреттон-Вудского соглашения была построена на связи между экономической свободой, торговлей и безопасностью. Только те, кто подчинялся США, могли участвовать в глобальной системе. Другие – исключались.

Как Трамп создает новый мировой порядок

«Сейчас Трамп хочет вернуть эту систему, но без угрозы это невозможно. Поэтому ему нужен глобальный бандит – Путин, который будет угрожать Европе. Без угроз никто не согласится на шантаж и диктат Трампа. Он хочет, чтобы страны, которые занимали деньги США, еще и платили за это. Все долги США превращаются в столетние облигации без процентов, а те, кто хочет их купить, должны еще и платить комиссию», – сказал Кульпа.

Он добавил, что Трамп хочет обнулить долг, ослабив доллар. Тогда соотношение долга к ВВП с учетом инфляции уменьшится. Это удар по всем, кто занимал США. Но в первую очередь это удар и по самим американским институциям.

«Также они будут требовать лояльности. Тем, кто сотрудничает с США, запретят пользоваться китайскими технологиями. Уже готовится решение, согласно которому все корабли, произведенные в Китае, независимо от владельца, должны будут платить дополнительный сбор за проход через проливы, заходы в порты и тому подобное. Это мощный удар по свободе торговли и мировой экономике», – сказал Кульпа.

Он объяснил, что вся стратегия Трампа построена на рэкете, шантаже, насилии и попытке союза с Путиным. США удалось смягчить отношение к России со стороны Вашингтона. Кульпа отметил, что Трамп показал, что он такой же бандит, как и Путин. Он готов принимать Путина и, по сути, ничего страшного в этом не видит.

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