Под Гродно «отрабатывают» военное положение
- 13.04.2025, 14:39
Начинается учение с «ополчением» и артиллерией.
С 13 по 15 апреля в Гродненском районе пройдет командно-штабное учение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.
По информации ведомства, к учению подключили военнообязанных, призванных из запаса, сотрудников органов внутренних дел, а также добровольцев народного ополчения.
«Цели учения — совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны и обучение личного состава слаженным действиям при решении задач территориальной обороны», — говорится в официальном сообщении Минобороны.
В планах — отработать вопросы охраны и обороны объектов территориальной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечения мер военного положения, в том числе с участием народного ополчения.
Среди задач запланирована и такая — «уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника». Для нее подразделения территориальных войск собираются усилить артиллерийскими подразделениями.