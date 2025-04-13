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Под Гродно «отрабатывают» военное положение

  • 13.04.2025, 14:39
Под Гродно «отрабатывают» военное положение

Начинается учение с «ополчением» и артиллерией.

С 13 по 15 апреля в Гродненском районе пройдет командно-штабное учение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

По информации ведомства, к учению подключили военнообязанных, призванных из запаса, сотрудников органов внутренних дел, а также добровольцев народного ополчения.

«Цели учения — совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны и обучение личного состава слаженным действиям при решении задач территориальной обороны», — говорится в официальном сообщении Минобороны.

В планах — отработать вопросы охраны и обороны объектов территориальной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечения мер военного положения, в том числе с участием народного ополчения.

Среди задач запланирована и такая — «уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника». Для нее подразделения территориальных войск собираются усилить артиллерийскими подразделениями.

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