Авиация ВСУ сорвала ротацию армии РФ, сбросив бомбы на скопление оккупантов и техники 13.04.2025, 14:50

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Точечный удар нанесли в Белгородской области.

Россия снова пыталась перегруппироваться у самой границы с Украиной, и снова получила удар с неба. В тот момент, когда колонна оккупантов с техникой подъехала на замену своим передовым частям, украинская авиация нанесла точнейший бомбовый удар. БМП-2, живая сила и окопы - все превратилось в пылающий котел, пишет «Диалог.UA».

Российских военных и технику сравняли с землей

Военно-воздушные силы Украины нанесли удар по вражескому пункту ротации на территории Белгородской области РФ. Целью стала точка скопления российских солдат и боевой техники у села Графовка, всего в двух километрах от границы с Украиной.

Именно здесь россияне регулярно меняли свои подразделения, укрепляли оборону и направляли технику в сторону фронта.

По данным канала «Соняшник», связанного с украинской авиацией, удар был нанесен высокоточной планирующей авиабомбой GBU-62 JDAM-ER.

На опубликованных кадрах зафиксирован момент прямого попадания: БМП-2 и живая сила были уничтожены на перекрестке, куда россияне стянулись для ротации.

«Место пристреляно неоднократно, а тут целая группа на ротацию перла, с техникой до окопов слева в посадке, а там уже фарш пять раз случался», - прокомментировал автор видео.

Атака на фоне активизации российских войск

Этот удар стал продолжением серии авиаударов ВСУ в районе Графовки, где ранее в марте были поражены два моста - ключевые точки логистики российских войск. Их разрушение должно было усложнить переброску войск и техники в направлении границы с Украиной.

Кроме авиации, на этом участке действует 225-й отдельный штурмовой полк в рамках операции по усилению обороны. По информации украинского Генштаба, Россия пытается открыть новый фронт, накапливая силы у северной границы.

Зеленский: мы действуем на опережение

Операции в Белгородской области ранее подтверждал лично президент Украины Владимир Зеленский. В своем обращении от 19 марта он отметил, что Силы обороны Украины выбили противника с некоторых позиций на российской территории и не допустили прорыва вглубь Харьковской и Сумской областей.

«Если враг концентрирует силы, чтобы начать новый штурм, мы действуем первыми», - подчеркнул глава государства.

Вывод: ВСУ лишают врага шансов на перегруппировку Украинская авиация эффективно блокирует попытки России нарастить давление с новых направлений. Удары по скоплениям войск, технике и логистике в Белгородской области срывают планы Путина на расширение фронта и подрывают боеспособность оккупантов еще до начала их наступления.

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