В Беларуси водитель маршрутки выманил у влюбленных в него пассажирок 70 тысяч рублей 4 13.04.2025, 14:53

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Мужчина выглядел очень представительным: всегда ходил в рубашке с галстуком и пиджаке.

В Беларуси водитель маршрутки выманил у влюбленных в него пассажирок 70 000 рублей. Подробности рассказали в эфире телеканала ОНТ.

В сюжете обратили внимание, что пассажирки буквально влюблялись в водителя и готовы были отдать последние деньги. Сказано, что 40-летний водитель, работавший белой маршрутке по маршруту из Несвижа в Минск, доводил пассажирок до пика эмоций.

- Он внешне выглядел очень представительным: всегда ходил в рубашке с галстуком, в пиджаке. Тем самым входил в доверие к доверчивым женщинам, - отметил начальник Несвижского районного отдела Следственного комитета Егор Килат.

«Сами женщины избегают публичной огласки. Аферист же, наоборот, в соцсетях имел по несколько страничек. Там же обиженные дамы его и объявили в розыск», - заметили в эфире телеканала.

Сообщается, что аферист знал, что нужно девушке и делал акцент на том, что очень любит помогать беззащитным детям и старикам. Даже говорит о том, что он священник. Со многими из пассажирок он вступал в переписку, а «когда девушки были в плену соблазна и иллюзий красивой жизни, шел в наступление».

- Постоянно поддерживал общение с людьми, диалоги различные на различную тематику, связанную и с религией, и с благотворительной деятельностью. Плюс на различные свободные тема, - пояснил оперуполномоченный отделения главного розыска Несвижского РОВД Денис Янчук.

По его словам, все обманутые оказались совершеннолетними в возрасте от 20 до 50 лет. В сюжете обратили внимание, что водитель однажды снял дом в Минском районе, вышел на бывшую супругу арендодателя и обманом выманил у нее крупную сумму денег.

«В итоге, только по официальным данным, водитель выманил около 70 тысяч рублей. Многие отказывались давать показания, опасаясь гнева супругов», - рассказали в эфире ОНТ.

Сообщается, что фигурант уехал в Россию, где продолжил обманывать женщин. Установить злоумышленника удалось только в 2024 году.

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