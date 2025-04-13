Буданов раскрыл новые подробности варварского удара России по Сумам 5 13.04.2025, 14:59

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Глава ГУР сообщил, откуда и какие ракеты запускали россияне.

Россия ударила по городу Сумы утром 13 апреля двумя баллистическими ракетами типа «Искандер-М»/KN-23, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Очередное военное преступление России - удар баллистики по Сумам, убийство гражданских украинцев. Многие шли в церкви в Вербное воскресенье, кто-то возвращался после богослужения домой. Еще одно доказательство безбожия отвратительной проклятой Москвы», - отметил он.

По его словам, уже известно, что этот преступный удар нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской (н.п. Лески) и Курской (н.п. Леженьки) областей.

«Наше общее дело сделать так, чтобы ни один военный преступник -от тех, кто давал приказы, до тех, кто запускал ракеты, - не ушел от возмездия», - добавил Буданов.

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