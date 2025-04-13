Показана самая дорогая квартира в минской Осмоловке 4 13.04.2025, 15:02

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В районе «с душой» появилась в продаже двушка с хорошим ремонтом.

В одном из желтых домов аутентичного района Минска продается двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом. Стена здесь очищена до оригинального красного кирпича, есть и милый открытый балкон. Показываем, каким получился интерьер самой дорогой на данный момент квартиры в Осмоловке, пишет realt.by.

В одной из желтых двухэтажек Осмоловки, что на Киселева, 27, продается квартира на последнем этаже. Это двушка в 54,2 м². Дом 1949-го года постройки, вмещает 8 квартир.

В квартире сделан хороший ремонт. В кухне есть современный гарнитур с необходимой техникой: встроенный холодильник, духовой шкаф, посудомоечная машина, вытяжка, варочная поверхность.

В гостиной стена отделана натуральным деревом (орех). Еще одна стена вычищена до исторического кирпича. Он покрыт лаком. За шторой рядом разместилась оборудованная гардеробная.

Стены в спальне оклеены обоями. Там, где лежит плитка, сделан подогрев пола. В квартире также заменена проводка, установлен кондиционер.

Санузел — совмещенный, облицован плиткой. Здесь оборудована душевая.

Жемчужина квартиры — аутентичный открытый балкон из гостиной.

До Немиги или площади Победы можно добраться пешком. Поблизости есть кафе, ходит общественный транспорт.

Стоимость квадратного метра составляет 3 598 долларов. Квартира обойдется в 195 тысяч долларов.

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