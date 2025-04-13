В Турции объявили о переговорах Украины и России о перемирии в Черном море 4 13.04.2025, 15:18

Делегации встретятся в Анкаре в ближайшие дни.

Делегации Украины и России встретятся в Анкаре в ближайшие дни. Темой переговоров станет перемирие в Черном море.

Об этом сообщает CNN Turk.

Как пишет издание со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции, 15-16 апреля российские и украинские официальные лица встретятся в Командовании военно-морских сил в Анкаре, чтобы обсудить вопросы безопасности Черного моря.

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