В Турции объявили о переговорах Украины и России о перемирии в Черном море

В Турции объявили о переговорах Украины и России о перемирии в Черном море4
- 13.04.2025, 15:18
Делегации встретятся в Анкаре в ближайшие дни.
Делегации Украины и России встретятся в Анкаре в ближайшие дни. Темой переговоров станет перемирие в Черном море.
Об этом сообщает CNN Turk.
Как пишет издание со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции, 15-16 апреля российские и украинские официальные лица встретятся в Командовании военно-морских сил в Анкаре, чтобы обсудить вопросы безопасности Черного моря.