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В Турции объявили о переговорах Украины и России о перемирии в Черном море

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  • 13.04.2025, 15:18
В Турции объявили о переговорах Украины и России о перемирии в Черном море

Делегации встретятся в Анкаре в ближайшие дни.

Делегации Украины и России встретятся в Анкаре в ближайшие дни. Темой переговоров станет перемирие в Черном море.

Об этом сообщает CNN Turk.

Как пишет издание со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции, 15-16 апреля российские и украинские официальные лица встретятся в Командовании военно-морских сил в Анкаре, чтобы обсудить вопросы безопасности Черного моря.

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