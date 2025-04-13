Белоруска Саснович победила россиянку Андрееву и пробилась в основную сетку турнира в Штутгарте
- 13.04.2025, 15:50
В основной сетке теннисного турнира в Германии выступят три белоруски.
На грунтовом турнире в Германии, помимо призового фонда в размере $1.064 миллиона, разыгрывается также автомобиль Porcshe премиум-класса стоимостью порядка $250 тысяч.
Арина Соболенко и Виктория Азаренко пропуск в основную сетку грунтовых соревнований категории WTA-500 получили напрямую. А вот Александре Саснович потребовалось пройти два раунда квалификации. С этой задачей белоруска справилась.
В воскресенье спор за то, чтобы пробиться в основу, Саснович вела с россиянкой Эрикой Андреевой. Это старшая сестра 17-летней Мирры, которая уже ворвалась в топ-10. А вот Эрика пока является лишь 97-й ракеткой мира. Тем не менее все равно позиционировалась фаворитом в противостоянии с Саснович. Но не подтвердила этот статус.
А.Саснович (109, Беларусь) - Э.Андреева (97, Россия) - 6:1, 6:4
Белоруска шагнула дальше, реализовав третий матч-бол. Кто станет ее следующей соперницей, прояснится позднее.