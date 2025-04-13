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Новая скульптура появилась в Вербное воскресенье в Минске

  • 13.04.2025, 16:08
Новая скульптура появилась в Вербное воскресенье в Минске

Фотофакт.

Скульптурная композиция Вход Господень в Иерусалим появилась в Вербное воскресенье, 13 апреля, в Минске. Скульптура размещена на территории Свято-Елисаветинского монастыря, автор — белорусский скульптор Дмитрий Оганов.

Скульптура символизирует момент въезда Иисуса Христа на осле. Его сопровождают фигуры святой Елисаветы и святой Евфросинии Полоцкой. Иисус осеняет встречающих его крестным знамением.

Сегодня эта скульптура была освящена белорусским экзархом, митрополитом Вениамином.

Корреспондент наблюдал реакцию прихожан на новую скульптуру и это однозначно можно назвать успехом. Ее сразу "приняли": фотографировались, дотрагивались на удачу.

«Это был очень длительный процесс создания — в мае будет год, как я начал работу. Когда я работал, то почувствовал, что у меня получается то, что я хочу. Хотя, конечно, не все просто шло, были свои творческие поиски и моменты», — прокомментировал скульптор.

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