Мерц обвинил Россию в атаках на инфраструктуру данных Германии 13.04.2025, 16:20

Фридрих Мерц

ФРГ ежедневно сталкивается атаками РФ.

Вероятный будущий канцлер Германии, лидер консервативного «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц обвинил Россию в «ежедневных атаках на инфраструктуру данных» Германии. Об этом он заявил в интервью Bild.

«Мы ежедневно сталкиваемся с атаками со стороны России на нашу инфраструктуру данных. <...> Каждый день ложная информация, в том числе в немецкой общественной сфере, по российским каналам», — сказал он в ответ на вопрос журналиста о безопасности в условиях гибридной войны.

В том же интервью Мерц назвал два вопроса, с которыми будет разбираться новое правительство: обороноспособность НАТО и трансантлантическая торговля после введения пошлин США. Он также рассказал о планах встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском после назначения канцлером.

24 февраля в Германии огласили результаты досрочных выборов в бундестаг. Первое место с 28,6% занял оппозиционный блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС, «Союз») Мерца.

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