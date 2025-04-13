В литовском ресторане подают блины, о которых многие даже не слышали 3 13.04.2025, 16:37

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Нигде больше такого не найдете.

Журналист портала Ориюс Гасановас устроил гастротур по Литве и ездит туда, где можно вкусно поесть. На этот раз с компаньоном Эдвинасом он побывал в Утене, Зарасай и Висагинасе, передает Delfi.

Маршруты Ориюс составляет по уникальной карте-гиду «Самые вкусные города Литвы» (Skaniausi Lietuvos miestai), составленной при сотрудничестве с Литовскими муниципалитетами и центрами информации для туристов.

Эдвинас — любитель поесть.

«Он настоящий цеппелиновый маньяк, его личный рекорд – 9 больших цеппелинов с жирным соусом из шкварок», – представил своего компаньона Гасановас.

В Зарасайском районе около Шлынинкской мельницы их встретила Рима.

«Эта водяная мельница работает, мы до сих пор делаем муку, а из полученной муки готовим пельмени, блины. Наша гордость и блюдо национальной кухни – блины из муки грубого помола. Такие блины жарили наши предки. Их вы больше нигде не попробуете», – уверяла Рима.

Ресторан на мельнице работает уже 15 лет, он находится недалеко от границы с Латвией.

«Интересно, что ресторан больше пользуется популярностью среди латвийцев, чем литовцев», – заметил Ориюс.

На кухне Рима рассказала, как готовят такие блины.

«Эти блины отличаются от обычных. Они из другой муки – пшеничной, грубого помола (обойной). Добавляем яйца, сахар, соль и „живое“, нефильтрованное пиво. Если добавить молоко, блины станут резиновыми, они впитают слишком много масла, – пояснила Рима. – Вбиваем яйца, добавляем растительное масло, перемешиваем. Масса должна напоминать тертую картошку».

Рима сказала, что когда люди пробуют эти блины, не понимают из чего они. Многие думают, что это картофельные драники.

«Обычно мы их подаем со шкварками и сметаной», – рассказала она.

Ориюс, увидев блины, признал, что они похожи на картофельные.

«Никогда раньше о таких блинах не слышал. Порция очень большая, – сказал он. – Блин с хрустящей корочкой и мягкий внутри, сочный».

«Очень вкусно», – оценил Эдвинас.

«Оказывается, в Литве есть блины, о которых не все знают», – прибавил Ориюс.

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