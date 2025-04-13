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Как православные и католики отмечают Вербное воскресенье в Беларуси

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  • 13.04.2025, 17:14
Как православные и католики отмечают Вербное воскресенье в Беларуси
Фото: onliner.by

Фоторепортаж.

Православные и католики сегодня отмечают важный и красивый праздник, предшествующий Пасхе, — Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. В этот день в храмах освящают вербные веточки, которые верующие на протяжении года держат у себя дома рядом с иконами. Фотограф «Онлайнера» Максим Малиновский побывал на праздничных богослужениях и подготовил красочный репортаж.

Согласно Библии, когда Иисус Христос въехал на ослике в Иерусалим, местные жители встречали его торжественно, постилая перед ним свои одежды и пальмовые ветви в знак уважения. По городу уже распространилась весть о том, что Христос воскресил умершего Лазаря, и его встречали как мессию. Но пройдет всего несколько дней, и Иисус будет распят на кресте.

В наших широтах пальмы, разумеется, не растут, поэтому люди издавна приходят в храмы с вербными веточками. Если раньше это были несколько палочек, перевязанных ниткой, то теперь нередко создают настоящие композиции. У католиков популярны так называемые виленские и гродненские пальмы, которые создают из вербы, можжевельника, бессмертника, колосков и разнообразных трав.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
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