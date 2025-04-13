В Китае третьи сутки бушует шторм 2 13.04.2025, 17:20

1,468

Из-за непогоды отменили авиарейсы и поезда.

Обрушившийся на север Китая с 11 апреля холодный фронт принес сильные ветры, что привело к масштабным погодным предупреждениям, приостановке перевозок и мерам экстренного реагирования. Об этом сообщает China.org.

С 17.00 пятницы до полудня субботы 109 метеостанций в Пекине зафиксировали порывы ветра силой более 10 баллов (24,5–28,4 м/с), а 296 станций зарегистрировали ветер силой 9 баллов и выше (20,8–24,4 м,с). По данным муниципальных метеорологических служб, порывы ветра силой более 10 баллов были зафиксированы в 13 районах столицы, включая Хайдянь, Чаоян и Фэнтай. Сообщается, что сильный ветер валил деревья и повреждал транспортные средства.

Для обеспечения общественной безопасности Пекин временно закрыл 15 участков надземной железной дороги, что затронуло в общей сложности 106 станций и более 200 километров путей. Междугородние высокоскоростные поезда Пекин-Тяньцзинь и сверхскоростные поезда между Пекином и такими крупными городами, как Шанхай, Гуанчжоу и Харбин, а также некоторые нескоростные пассажирские поезда, проходящие через горные районы, временно приостановили движение в воскресенье из-за штормового ветра.

В Пекине два аэропорта отменили сотни рейсов, запланированных на субботу, а полумарафон с участием гуманоидных роботов, который должен был состояться в воскресенье, перенесен на 19 апреля.

Закрыты многочисленные парки и музеи, включая Летний дворец, Храм Неба и парк Бэйхай, а также приостановлена заправка на автозаправочных станциях и нефтебазах. Ряд музеев, включая Национальный музей Китая, объявили в субботу вечером, что останутся закрытыми в воскресенье.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com