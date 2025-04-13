На YouTube введут новую функцию
- 13.04.2025, 17:39
Она понравится родителям.
YouTube планирует ввести новую функцию – таймер для ограничения времени просмотра коротких видео, известных как Shorts. Об этом сообщает портал Android Authority.
Согласно информации журналистов, короткие видео и бесконечная прокрутка часто идут рука об руку. Если вы проводите много времени в социальных сетях или на видеоплатформах, то, вероятно, сталкивались с ситуацией, когда бездумно листаете короткие ролики, пока не теряете счет времени.
В последней бета-версии приложения появилась возможность установить лимит времени на просмотр. Как только пользователь достигнет установленного предела, автоматическая прокрутка Shorts остановится.
Однако отдельные видео можно будет просматривать даже после срабатывания таймера – речь идет именно о прекращении бесконечного воспроизведения.
Стоит отметить, что аналогичная функция уже существует для полноформатных видео и называется Take a break. Она напоминает пользователю о необходимости сделать перерыв во время просмотра.