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На YouTube введут новую функцию

  • 13.04.2025, 17:39
На YouTube введут новую функцию

Она понравится родителям.

YouTube планирует ввести новую функцию – таймер для ограничения времени просмотра коротких видео, известных как Shorts. Об этом сообщает портал Android Authority.

Согласно информации журналистов, короткие видео и бесконечная прокрутка часто идут рука об руку. Если вы проводите много времени в социальных сетях или на видеоплатформах, то, вероятно, сталкивались с ситуацией, когда бездумно листаете короткие ролики, пока не теряете счет времени.

В последней бета-версии приложения появилась возможность установить лимит времени на просмотр. Как только пользователь достигнет установленного предела, автоматическая прокрутка Shorts остановится.

Однако отдельные видео можно будет просматривать даже после срабатывания таймера – речь идет именно о прекращении бесконечного воспроизведения.

Стоит отметить, что аналогичная функция уже существует для полноформатных видео и называется Take a break. Она напоминает пользователю о необходимости сделать перерыв во время просмотра.

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