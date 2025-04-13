В Архангельске студент сжег четыре полицейские машины 13.04.2025, 18:03

Поджег совершил активист студенческого совета Высшей школы экономики, управления и права.

Силовики задержали 21-летнего жителя Архангельска за поджог полицейского автопарка. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о теракте (часть 1 статьи 205 УК). По версии ведомства, вечером 12 апреля молодой человек облил горючей жидкостью и поджег четыре служебных автомобиля по месту дислокации батальона патрульной-постовой службы управления МВД по Архангельску. Речь идет об отделе полиции № 4 на улице Попова. В результате пожара были «серьезно повреждены три автомобиля», никто не пострадал, добавили в СК. Задержанному грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Сам он заявил, что находился под воздействием мошенников, с которыми общался по телефону. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza сообщил, что поджег совершил «активист студенческого совета Высшей школы экономики, управления и права». СК будет ходатайствовать об аресте задержанного. Расследование ведется «при оперативном сопровождении» управления ФСБ России по Архангельской области.

В тот же день, 12 апреля, 13-летний школьник поджег торговый центр «Элизиум» в подмосковном городе Нахабино, сообщила областная прокуратура. В результате выгорели несколько павильонов общей площадью 100 м² на втором этаже, никто не пострадал.

В ведомстве рассказали, что подросток познакомился в Telegram с пользователем, представившимся девочкой по имени Милана, которая предложила встретиться и попросила отправить геолокацию. После этого со школьником под видом сотрудников ФСБ связались мошенники, которые обвинили его в передаче данных украинской разведке и потребовали 500 тыс. рублей. Когда он не смог найти деньги, они заставили его выполнить задание «по борьбе с предателями» — купить канистру с бензином и устроить поджог.

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