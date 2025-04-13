Названы страны с наибольшим трудоустройством украинских беженцев

Названы страны с наибольшим трудоустройством украинских беженцев7
- 13.04.2025, 18:13
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Лидирует Польша.
Лидерам по количеству трудоустроенных украинцев в Европе являются Польша и Германия — такие данные обнародовала в эфире «КИЕВ24» Лидия Ткаченко, старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований.
Больше всего украинцев трудоустроено в Польше. Эта страна является лидером среди стран, где трудоустроено больше всего украинцев, благодаря менее строгим требованиям к знанию языков и возможностям для украинцев без особых требований найти работу, отметила Лидия Ткаченко.
По сравнению с Польшей, Германия имеет меньший процент трудоустроенных украинцев, поскольку там есть более жесткие требования, в частности к знанию языка. Отмечается, что хотя Германия рассматривала возможность разрешить украинцам работать по специальности без знания языка, эта инициатива не получила четкой реализации.