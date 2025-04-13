закрыть
13 апреля 2025, воскресенье, 19:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы страны с наибольшим трудоустройством украинских беженцев

7
  • 13.04.2025, 18:13
  • 1,892
Названы страны с наибольшим трудоустройством украинских беженцев

Лидирует Польша.

Лидерам по количеству трудоустроенных украинцев в Европе являются Польша и Германия — такие данные обнародовала в эфире «КИЕВ24» Лидия Ткаченко, старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований.

Больше всего украинцев трудоустроено в Польше. Эта страна является лидером среди стран, где трудоустроено больше всего украинцев, благодаря менее строгим требованиям к знанию языков и возможностям для украинцев без особых требований найти работу, отметила Лидия Ткаченко.

По сравнению с Польшей, Германия имеет меньший процент трудоустроенных украинцев, поскольку там есть более жесткие требования, в частности к знанию языка. Отмечается, что хотя Германия рассматривала возможность разрешить украинцам работать по специальности без знания языка, эта инициатива не получила четкой реализации.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников