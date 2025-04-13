10 фактов о первом белорусском космонавте Петре Климуке, рассказанных им самим 1 13.04.2025, 18:26

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Полета ждал 9 лет, с женой познакомился в электричке, а Гагарин был гостем на его свадьбе.

12 апреля, в День космонавтики, КП вспомнила яркие моменты из жизни первого белорусского космонавта, дважды Героя Советского Союза Петра Климука, о которых он рассказал в книге «Рядом со звездами».

Петр Ильич три раза летал в космос и провел там в общей сложности 78 суток 18 часов 18 минут. Белорус из деревни Комаровка в первый раз оказался рядом со звездами 18 декабря 1973 года вместе с Валентином Лебедевым. Тогда Климук восемь суток (до 26 декабря) командовал кораблем «Союз-13».

Менее чем через два года он уже снова на космической орбите - возглавил двухмесячный полет (24 мая - 26 июля 1975-го) на корабле «Союз-18» в паре бортинженером Виталием Севастьяновым.

А третий раз опытный командир Климук выполнил космический полет на «Союзе-30» (с 27 июня по 5 июля 1978 года) с первым польским космонавтом Мирославом Гермашевским. Тогда же он встретился на орбитальной станции со вторым белорусским космонавтом Владимиром Коваленком.

Традиции, заложенные Климуком и Коваленком, продолжил третий белорус в космосе — Олег Новицкий. Он родился в городе Червень, что в Минской области, а космонавтом стал уже в России. Первый полет Новицкий совершил в 2012-м году. А в четвертый раз он отправился на околоземную орбиту вместе с Мариной Василевской.

Еще несколько российских космонавтов имеют белорусские корни. Это Олег Артемьев и Антон Шкаплеров. Да и как не вспомнить, что первая в истории женщина-космонавт — Валентина Терешкова — родилась в Ярославской области в крестьянской семье выходцев из Беларуси. Ее отец из Могилевской области, а мама – из Витебской.

Перед стартом – кино и спиртовая протирка тела

В своей книге Климук подробно рассказал о подготовке к полетам и жизни на орбите, особенно когда летал с Виталием Севастьяновым.

«Вечером, перед сном, по уже сложившейся традициям, смотрели художественный фильм «Белое солнце пустыни». Его демонстрировали перед стартами почти всем нашим товарищам-космонавтам. Мы считаем, что эта кинокартина благотворно воздействует на человека, способствует успокоению, вызывает светлые чувства и здоровые эмоции. Может быть, это действительно так. Но я все же признаюсь, что, несмотря на фильм, спал в ту предстартовую ночь не особенно крепко. Понимал, что нужно заснуть и крепко выспаться, но сделать это было не так просто. Долго ворочался с боку на бок, долго не давали заснуть самые разные, в том числе и не очень приятные мысли. А утром – последний врачебный осмотр, спиртовая протирка тела, надевание скафандра и отъезд на специальном – с кондиционером, с радиосвязью, с небольшим телевизором в салоне – автобусе на техническую позицию».

«Прилетел назад – заметил первую морщинку на ее родном лице»

«Отлетаем в очередную командировку. Но не только жена Лиля, а и шестилетний сынишка Миша знают, что это за «командировка»… Смотрю на Лилю, и горячая волна нежности подкатывается к сердцу. Сколько им достается, нашим милым подругам. С самого начала знают, что удел их – провожать, ждать и встречать… Сколько ей досталось полтора года назад, когда я отлетал вот также в такую же «командировку» с Валентином Лебедевым. Прилетел назад – заметил первую морщинку на ее родном лице… И вот опять. Но она молодчина, моя Лиля. Держится, не выдает себя, своей тревоги и беспокойства. Только вижу я все и все понимаю. Вижу по глазам, полными слез, по молчаливым трепетным губам – слов уже нет, вижу и неумело успокаиваю… Ее и Мишкина фотокарточки будут там для меня, может быть, самой надежной опорой и поддержкой».

Вспомнил Климук и первую встречу с будущей женой, когда еще Петр не был космонавтом.

«В вагоне электрички. Впрочем, не встречу. Лиля, кажется, обратила на меня внимание не сразу. Это я высмотрел ее в толчее. Встречи начались позже. Сначала в той электричке – Лиля каждый день ездила в Монино (поселок в Московской области. – Ред.) на работу, а затем у нее дома: Лиля выросла здесь, неподалеку от будущего Звездного».

Пока Климук летал, его сын с Леоновым ловили карпов

С восторгом вспоминает Климук разговоры с Землей, когда на связь выходили жена и сын. Такой подарок ему сделали на день рождения.

«В наушниках слышу тонкий, по-детски звонкий голос Мишки, сына:

- Папа, ты меня слышишь?

У меня все оборвалось внутри».

Кстати, Алексей Леонов – первый человек, вышедший в открытый космос, занимал Мишу, пока Климук был в космосе.

«Мой Мишка едва, как говорят, не молится на Алексея Архиповича. Его не корми, а разреши сходить с дядей Лешей на рыбалку или в лес за грибами… И вот здесь, в космосе, Алексей Архипович в разговоре со мной вспомнил и моего Мишку и рассказал, как они поймали полуторакилограммового карпа».

На свадьбе самым дорогим гостем был Юрий Гагарин

Петр Климук в 1964-м с отличием окончил Черниговское высшее военное училище летчиков. И на следующий год был зачислен в отряд космонавтов в 1965 году.

«Как долго я ждал его! Целых девять лет!, - писал он про свой первый полет в космос. - Девять лет упорной учебы и тренировок. Рвался в космос, а моя звезда все не всходила».

Петр был знаком с Юрием Гагариным. И не просто знаком.

«Каждый раз я с благодарностью думаю о том, что судьба мне выпала счастливая: Юрий Алексеевич был для меня больше, чем учитель.

Вспоминаю его на нашей с Лилей свадьбе. Юрий Алексеевич, самый дорогой наш гость, вел себя так просто и сердечно, как может себя вести человек у хороших, близких людей.

Вспоминаю и другой случай. Однажды на летном поле, когда мы после прыжков складывали парашюты, Юрий Алексеевич неожиданно достал из кармана свою фотокарточку, подписал ее и, подавая мне, сказал с улыбкой:

- Может быть, будешь когда-нибудь в космосе, вспомни там меня».

Юрий Гагарин погиб в 1968-м. Спустя пять лет, отравляясь в первый полет, Климук вспомнил слова Гагарина.

«Я, наверное, впервые побранил мать, и она, помню, будто чего-то устыдилась»

Петр Климук всякий раз подчеркивал, что он простой парень из белорусской деревни, и всегда с теплотой вспоминал свой дом и родину. А когда он приехал после первого полета в родную Комаровку, что под Брестом, то был взволнован как никогда. Его встречали все близкие, одноклассники, учителя... Плакали, обнимались, смеялись...

- Я в космосе того не испытал, что испытываю сейчас здесь, - сказал Петр, выступая перед односельчанами.

Напомним, что Климук родился во время немецкой оккупации Беларуси, в 1942-м.

«Воспитывала меня и двоих сестер мать Марфа Павловна: отец, Илья Федорович, погиб в 1944 году, освобождая от немецко-фашистских захватчиков Польшу. Вскоре после войны в нашем доме появился отчим, Михаил Васильевич Морозов. Нам, детям, он по существу заменил отца. А для меня, младшего, так он и совсем стал отцом: родного память моя не сберегла...

Помню через нашу Комаровку шла колонна пленных немецких солдат. Я уже знал, что отец погиб на фронте, что его убили фашисты, и потому посматривал на пленных с ненавистью. А мама… А мама вынесла им жбан молока. Я, наверное, впервые побранил мать, и она, помню, будто чего-то устыдилась».

Еще школьником обшил досками дом

Кто такой деревенский парень, да еще выросший в тяжелые годы? Это, прежде всего, работник, помощник в семье.

Петр Ильич рассказывал, что дед научил его держать в руках рубанок и топор, а чтобы помочь семье, мальчишка уже в четвертом классе на заработки ездил.

«С детских лет любимым моим занятием было столярничать. Как случалась свободная минута, брался за топор или рубанок. Мастерил сам себе лыжи, разные самокаты, ружья, а лет четырнадцати-пятнадцати уже мог сделать и кое-то заслуживающее внимание взрослых. Как-то смастерил для сестры Тони кресло, а летом, перед восьмым классом, обшил досками дом».

И до сих пор Петр Ильич столярничает.

В своей книге Климук пишет, что его мать видела свое счастье в счастье детей.

«Сколько она переволновалась, когда я впервые полетел в космос! Говорила мне потом:

- Деньки считала, часы, когда ты уже опустишься. И радостно мне было за тебя сынок, за то, что ты с неба со всей страной, со всеми людьми беседу ведешь, и боялась за тебя. Это же как подумаю, что у твоего «Союза» даже крыльев нет, так сердце и заноет…»

«Отрезал у Виталия галстук и повесил на плафон светильника»

Вспоминая беззаботную молодость, Климук рассказывал:

«В Звездном городке мне присвоили очередное воинское звание – старшего лейтенанта. Отказываться от давней традиции – опустить новую звездочку на дно фужера с шампанским - нельзя было. Собрались на квартире. И вот тут Павел Попович (космонавт, дважды Герой СССР. – Ред.) отрезал у Виталия (Севастьянова. – Ред)… галстук и повесил на плафон светильника: чтобы впредь не рассказывал старых анекдотов! Сколько было смеха, да, пожалуй, не смеха, а здорового молодого хохота в тот вечер! А та шутка подействовала: с тех пор Виталий всегда перед рассказом спрашивает: «Знаете ли вы?..»

Климук и Севастьянов были близкими друзьями. Во время их совместного полета были разные ситуации, но дружбу свое они сберегли и даже упрочили.

Петр Ильич вспоминал случай из полета. Выполняли они тогда запланированные работы,

«Как будто нормально, одно плохо – немного повздорил с Виталием. Может быть, потому, что не все шло гладко? Но сразу же помирились, даже обнялись и расцеловались. Иначе нельзя здесь».

«Вот бы сюда женщин отправить»

Климук в увлекательной манере писал про жизнь в космосе. Вот, например, про невесомость:

«Смотрю я на Виталия и не понимаю: что это с ним? Что случилось с его лицом? Оно стало круглое, лунообразное, нигде не осталось ни одной морщинки, глаза покраснели зрачки расширились до размеров хрусталика.

- Виталий, что с тобой?

- Ничего, все нормально. И улыбается: - А та на себя посмотри!

Подплываю я к зеркалу, смотрю, себя не узнаю. На моем лице та же округлость, глаза налиты кровью.

Но тут же мелькнула озорная мысль. Вот бы сюда женщин отправить, самых заядлых модниц, из тех, что очень хотят выглядеть помоложе. Здесь бы их здорово омолодила космическая «косметика». Ни одной изъянки, ни одного признака старости не оставила бы на лицах.

«В невесомости быстро растут волосы, брились ежедневно»

Петр Ильич продолжает делиться подробностями жизни в космосе:

«В невесомости очень быстро растут волосы. Бриться нам приходилось по этой причине ежедневно. Иногда и не хотелось, но нужно было: почти каждый вечер телерепортаж, а появиться перед камерой небритым неловко».

У космонавтов 24-часовый суточный цикл.

«Из этих 24 часов 8 предусматривается для сна, 2-2,5 часа – для физических упражнений, 2-3 часа – для личной гигиены и приема пищи, полчаса-час – для медицинского контроля состояния организма, около двух часов – личного времени и не менее 8 часов – для работы (с обязательными перерывами через каждые 2-4 часа)… Во время своего первого полета на «Союзе-13», мы с Валентином Лебедевым, чтобы выполнить все запланированные исследования и эксперименты, иногда и спали, и принимали пищу урывками».

Но космонавты ведь тоже люди. Однажды Климук и Севастьянов банально проспали. Их разбудил пронзительный звук серены — Земля вызывала!

«- Что случилось?! Мы вас не слышим второй виток!

- У нас все нормально, - говорю я и признаюсь: - Мы проспали, не включили побудку. Готовы к принятию радиограмм. А упущенное время постараемся наверстать.

- Наверстать, может, наверстаете, но не вернете, - укоряет нас Земля».

И утерянный хлеб уплывает… в рот напарника

«Пора завтракать. Садимся в специальные маленькие кресла с резинками для фиксации. Вынимаем два небольших подноса для с ячейками. В одной крепится туба с пюре или с кофе, во второй — консервная баночка, в третьем - упаковка с хлебом. Сам поднос тоже закрепляется на столе.

Открываем космическую печь и вынимаем тубы. Сегодня у нас на завтрак куриное пюре. Блюдо очень вкусное. Едим пюре прямо из тубы, выжимая его, как зубную пасту, в рот.

Пюре едим, конечно, с хлебом. Съедаем по 6-8 буханочек. В друг у меня из пальцев выплывает одна из буханочек. Не успел я, как говорится, и глазом моргнуть, как Виталий, слегка оттолкнувшись, поймал ее в рот и тут же проглотил. Показалось даже, что не пожевал. Я смеюсь:

- Ты, брат, ловок! Словно голодная рыба приманку!»

Климук отмечал, что хлеб, упакованный в полиэтиленовые пакеты, по восемь буханочек в одном, может сохраняться свежим больше года.

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