«Мне стало стыдно за нашу медицину» 6 13.04.2025, 18:39

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Белоруска возмутилась списком вещей для платных родов.

Белоруска пожаловалась в Threads, что ей велели принести на платные роды целый набор медицинских товаров. В списке и туалетная бумага, и пакет для последа.

«Мне стало стыдно за нашу медицину. Почему я должна в роддом купить еще катетер и пластырь? Где бюджет? Хочется прям задать этот вопрос вышестоящим ответственным лицам. У вас должна быть закупка на это все.

И бинго… Последний пункт — пакет для последа я должна принести тоже свой. Ладно я акушерка и знаю размеры последа, но кто-то же не в курсе. Это позор. Ладно если бы я хотела особенный катетер — ок, покупай. Это такие вещи, на которые ну уж точно должен быть бюджет и всегда должно быть в наличии!», — написала белоруска.

Послед — элементы плодного яйца, включающие плаценту, плодную оболочку, тонкие ворсинки для прикрепления к матке (хорион), пуповину.

Далее она отметила, что пакет с Wildberries для последа вряд ли подойдет, ведь он должен быть со специальной маркировкой.

«У меня шок. Иду на платные роды, отдаю не малые деньги, так еще и катетер с пакетом неси им. Мне не жалко, я куплю, не проблема. Но, как по мне, должно быть стыдно роддому за такое. Причем роддом не самого маленького города (не буду говорить какого, хотя очень хочется чтобы кто-то из руководства увидел)», — добавила роженица.

Позже она сообщила, что все произошло в восьмом по численности населения городе Беларуси. Видимо, речь про Барановичи. Подобный список можно как раз найти на сайте местного роддома. В конце почему-то написано, что в случае пропажи ценных вещей администрация ответственности не несет.

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