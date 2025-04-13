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В Таджикистане произошло два землетрясения за день

  • 13.04.2025, 19:04
В Таджикистане произошло два землетрясения за день

Эпицентр находился в 180 километрах к востоку от Душанбе.

В Таджикистане в воскресенье, 13 апреля, зафиксировано два землетрясения. Их эпицентры находились в окрестностях райцентра Рашт в 180 км к востоку от столицы страны Душанбе.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал второе землетрясение в 12:14 по местному времени (10:14 по Минску). Эксперты центра оценили магнитуду подземных толчков в 4,2. Эпицентр находился в 40 км к востоку от города Рашт.

По данным центра сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана, магнитуда землетрясения составила 4,3. На территории Узбекистана толчки не ощущались.

Ранее в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщала Геологическая служба США. По данным службы, гипоцентр землетрясения, происшедшего в 09:24 местного времени (07:24 по Минску), находился на глубине 12,6 км в 25 км к востоку от райцентра Рашт.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил величину магнитуды толчка в 5.9. Первое землетрясение затронуло территорию соседнего Узбекистана, подземные точки силой 2 балла ощущались в Ташкенте.

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