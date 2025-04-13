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Карлос Алькарас стал победителем «Мастерса» в Монако

  • 13.04.2025, 19:18
Карлос Алькарас стал победителем «Мастерса» в Монако

Испанский теннисист выиграл 18‑й титул в одиночном разряде в карьере и второй в сезоне.

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем турнира серии «Мастерс» в Монако.

В решающем матче Алькарас, получивший второй номер посева, обыграл 16‑ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Игра завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:0. По ходу третьей партии Музетти понадобился медицинский тайм‑аут из‑за проблем с мышцами бедра, но он доиграл встречу.

Алькарас выиграл 18‑й титул в одиночном разряде в карьере и второй в сезоне. Он впервые победил на турнире в Монте‑Карло. С понедельника 21‑летний испанец поднимется с третьей на вторую строчку в рейтинге ATP. 23‑летний Музетти провел шестой финал в карьере и первый — на «Мастерсе».

Теннисисты сыграли друг с другом в туре в пятый раз, счет личных встреч 4–1 в пользу Алькараса.

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