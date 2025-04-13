закрыть
13 апреля 2025, воскресенье, 21:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Министр обороны Эстонии: Более шести стран готовы отправить свой контингент в Украину

  • 13.04.2025, 20:06
Министр обороны Эстонии: Более шести стран готовы отправить свой контингент в Украину
Ханно Певкур

Страны «коалиции желающих» обсуждают этот вопрос.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что более шести стран готовы развернуть свой контингент в Украине для обеспечения мира и безопасности.

Во время интервью для «Радио Свобода», опубликованного в воскресенье, 13 апреля, Певкур отметил, что сейчас страны «коалиции желающих» не имеют готового плана по развертыванию своих войск на территории Украины. Они, по словам министра, еще находятся в процессе планирования.

«Я также не согласен с тем, что только шесть стран готовы к развертыванию. Таких точно больше», — заявил Певкур.

В то же время он отметил, что для этого необходимо решить некоторые вопросы. Во-первых, как отметил эстонский министр, Украина должна обратиться с просьбой о присутствии европейских сил.

Кроме этого, необходимо решить, какой мандат будут иметь европейские силы, какие будут правила ведения боевых действий, и должен ли действовать режим прекращения огня.

«Когда мы сможем решить эти вопросы, а также некоторые другие — в частности по военному планированию, — тогда мы сможем увидеть значительно большее количество стран, готовых быть в Украине, чтобы восстанавливать украинские силы и сосредоточиться, как я уже говорил, именно на этом», — подчеркнул Певкур.

В то же время он добавил, что лучшее сдерживание — это сильная и боеспособная армия Украины.

10 апреля информагентство AFP со ссылкой на европейских чиновников писало, что сейчас около шести государств, включая Великобританию, Францию и страны Балтии, заявили о готовности развернуть свои войска в Украине в рамках потенциальной миротворческой миссии.

10 апреля в Брюсселе министры обороны «коалиции желающих» провели новые переговоры относительно возможного развертывания войск для обеспечения прекращения огня в Украине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников