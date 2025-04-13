Министр обороны Эстонии: Более шести стран готовы отправить свой контингент в Украину
- 13.04.2025, 20:06
Страны «коалиции желающих» обсуждают этот вопрос.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что более шести стран готовы развернуть свой контингент в Украине для обеспечения мира и безопасности.
Во время интервью для «Радио Свобода», опубликованного в воскресенье, 13 апреля, Певкур отметил, что сейчас страны «коалиции желающих» не имеют готового плана по развертыванию своих войск на территории Украины. Они, по словам министра, еще находятся в процессе планирования.
«Я также не согласен с тем, что только шесть стран готовы к развертыванию. Таких точно больше», — заявил Певкур.
В то же время он отметил, что для этого необходимо решить некоторые вопросы. Во-первых, как отметил эстонский министр, Украина должна обратиться с просьбой о присутствии европейских сил.
Кроме этого, необходимо решить, какой мандат будут иметь европейские силы, какие будут правила ведения боевых действий, и должен ли действовать режим прекращения огня.
«Когда мы сможем решить эти вопросы, а также некоторые другие — в частности по военному планированию, — тогда мы сможем увидеть значительно большее количество стран, готовых быть в Украине, чтобы восстанавливать украинские силы и сосредоточиться, как я уже говорил, именно на этом», — подчеркнул Певкур.
В то же время он добавил, что лучшее сдерживание — это сильная и боеспособная армия Украины.
10 апреля информагентство AFP со ссылкой на европейских чиновников писало, что сейчас около шести государств, включая Великобританию, Францию и страны Балтии, заявили о готовности развернуть свои войска в Украине в рамках потенциальной миротворческой миссии.
10 апреля в Брюсселе министры обороны «коалиции желающих» провели новые переговоры относительно возможного развертывания войск для обеспечения прекращения огня в Украине.