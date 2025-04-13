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Зеленский резко отреагировал на удар РФ по Сумам в Вербное воскресенье

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  • 13.04.2025, 20:14
  • 5,620
Зеленский резко отреагировал на удар РФ по Сумам в Вербное воскресенье
Владимир Зеленский

Президент Украины назвал российских военных «отбитыми сволочами».

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях российского ракетного обстрела Сум 13 апреля.

Об этом информирует Charter97.org со ссылкой на телеграм-канал президента Украины.

«Сумы. По состоянию на это время известно о 34 убитых. Мои соболезнования всем родным и близким.

Это были две российские баллистические ракеты. Первая попала в здание — одно из зданий университета. Вторая разорвалась фактически над улицей. 117 человек были ранены, в том числе дети и, в частности, девочка двадцать пятого года рождения. Врачи, все медицинские работники делают максимум, чтобы помочь, чтобы как можно больше спасти. Я благодарен всем службам, которые за считанные минуты были на месте и начали спасательные работы.

Удар пришелся прямо по центру города. В Вербное воскресенье. Только абсолютно отбитая сволочь может делать такое», - подчеркнул Зеленский.

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