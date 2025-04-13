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Салах установил уникальное достижение в чемпионате Англии

  • 13.04.2025, 20:22
  • 1,046
Салах установил уникальное достижение в чемпионате Англии
Мохамед Салах

Египетский форвард превзошел Анри и Холанда.

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился результативной передачей в матче 32-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (2:1).

На старте встречи египтянин ассистировал колумбийцу Луису Диасу, который открыл счет в поединке.

Для Салаха это 45-е результативное действие в нынешнем сезоне АПЛ. В активе футболиста «Ливерпуля» 27 голов и 18 ассистов.

Таким образом, Салах установил новый рекорд Премьер-лиги (при формате с 38 турами) по количеству результативных действий в рамках одного сезона, сообщает Sky Sports.

Мохамед обогнал легендарного форварда «Арсенала» Тьерри Анри и звездного нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, которые набирали по 44 очка по системе гол+пас.

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