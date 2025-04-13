Знаменитая гомельская фабрика «8 марта» находится под угрозой банкротства
- 13.04.2025, 21:04
Фабрика закончила год с чистым убытком.
Знаменитая гомельская фабрика ОАО «8 Марта» закончила год с чистым убытком. Об этом пишет издание «Флагшток», которое на условиях анонимности поговорило с источником, осведомленным о текущем положении дел на предприятии.
Фабрика «8 марта» занимается полным циклом производства трикотажных и чулочно-носочных изделий. В среднем выпускает более двух миллионов единиц продукции в год.
«Руководство обещало поднять зарплату еще в конце 2024 года. В итоге — ничего не подняли. А те зарплаты, что были, начали выплачивать издевательски — частями. Выплату могут разбить на пять отдельных переводов: в один день пришло 200 рублей, через три дня — еще 100», — рассказал источник издания.
По его словам, предприятие загружено лишь частично — «полдня работники могут спокойно заниматься своими делами или сидеть в телефонах». В связи с этим выплачивается минимальная зарплата: если при трудоустройстве швее обещают до 1 400 рублей, то на деле она получает не более 900.
«Флагшток» также изучил отчет о прибыли и убытках за 2024 год, опубликованный предприятием.
По итогам года текстильщики завершили 2024-й с чистым убытком в 814 тысяч рублей. Это продолжение негативной динамики: с 2020 по 2022 год фабрика накопила убытков на 26 миллионов рублей. Исключением стал только 2023 год — тогда предприятие показало чистую прибыль почти в 15 миллионов рублей.
Независимые аудиторы бьют тревогу — предприятию угрожает банкротство. Эксперты сомневаются, что предприятие, на котором работает более тысячи человек, сможет далее непрерывно функционировать:
«Коэффициент обеспеченности обязательств имуществом, а также коэффициент просроченных обязательств на конец 2024 года превышают нормативные значения. Это свидетельствует о критическом уровне риска наступления банкротства».
Об угрозе банкротства фабрики сообщалось и по итогам аудиторской проверки в 2022 году.