Знаменитая гомельская фабрика «8 марта» находится под угрозой банкротства 13.04.2025, 21:04

Фабрика закончила год с чистым убытком.

Знаменитая гомельская фабрика ОАО «8 Марта» закончила год с чистым убытком. Об этом пишет издание «Флагшток», которое на условиях анонимности поговорило с источником, осведомленным о текущем положении дел на предприятии.

Фабрика «8 марта» занимается полным циклом производства трикотажных и чулочно-носочных изделий. В среднем выпускает более двух миллионов единиц продукции в год.

«Руководство обещало поднять зарплату еще в конце 2024 года. В итоге — ничего не подняли. А те зарплаты, что были, начали выплачивать издевательски — частями. Выплату могут разбить на пять отдельных переводов: в один день пришло 200 рублей, через три дня — еще 100», — рассказал источник издания.

По его словам, предприятие загружено лишь частично — «полдня работники могут спокойно заниматься своими делами или сидеть в телефонах». В связи с этим выплачивается минимальная зарплата: если при трудоустройстве швее обещают до 1 400 рублей, то на деле она получает не более 900.

«Флагшток» также изучил отчет о прибыли и убытках за 2024 год, опубликованный предприятием.

По итогам года текстильщики завершили 2024-й с чистым убытком в 814 тысяч рублей. Это продолжение негативной динамики: с 2020 по 2022 год фабрика накопила убытков на 26 миллионов рублей. Исключением стал только 2023 год — тогда предприятие показало чистую прибыль почти в 15 миллионов рублей.

Независимые аудиторы бьют тревогу — предприятию угрожает банкротство. Эксперты сомневаются, что предприятие, на котором работает более тысячи человек, сможет далее непрерывно функционировать:

«Коэффициент обеспеченности обязательств имуществом, а также коэффициент просроченных обязательств на конец 2024 года превышают нормативные значения. Это свидетельствует о критическом уровне риска наступления банкротства».

Об угрозе банкротства фабрики сообщалось и по итогам аудиторской проверки в 2022 году.

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