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Армия Израиля уничтожила туннель длиной 1,2 км в секторе Газа

  • 13.04.2025, 21:26
  • 1,324
Армия Израиля уничтожила туннель длиной 1,2 км в секторе Газа

Недалеко от туннеля израильские военнослужащие обнаружили склад оружия.

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили туннель террористического движения «Хамас». Туннель длиной 1,2 км и глубиной около 20 м находился на севере сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

«В ходе операции беспилотник Армии обороны Израиля засек нескольких террористов, устанавливающих взрывное устройство рядом с войсками, нанес по ним точный удар и уничтожил их», — говорится в заявлении. Недалеко от туннеля военнослужащие обнаружили склад оружия, где хранилось порядка 20 взрывных устройств, а также противотанковые ракеты, добавили в ведомстве.

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