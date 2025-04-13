Украинские бойцы сорвали штурм россиян на Покровском направлении
- 13.04.2025, 21:52
Помог Javelin.
Украинские воины на Восточном направлении фронта остановили штурм российской армии с помощью Javelin, а затем дроном добили технику противника.
Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица».
Российские оккупанты пошли на штурм позиций ВСУ в полосе обороны одного из подразделений на Покровском направлении. Вражеский танк пытался прорвать оборонительные укрепления украинцев, но бойцы стрелкового батальона изменили его планы.
«Первый удар — выстрел из противотанкового ракетного комплекса Javelin по башне вражеского панцерника. Далее работал тяжелый бомбер Vampire. И для танка с экипажем все закончилось фатально», - рассказали в группировке войск.
Успешную работу украинских стрелков показала на видео 141 отдельная механизированная бригада.
«Оккупанты не оставляют попыток штурма, но каждый раз получают достойный и сокрушительный ответ. Так будет с каждым!», - отметили в ОСГВ.