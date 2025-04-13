Украинские бойцы сорвали штурм россиян на Покровском направлении 13.04.2025, 21:52

Помог Javelin.

Украинские воины на Восточном направлении фронта остановили штурм российской армии с помощью Javelin, а затем дроном добили технику противника.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица».

Российские оккупанты пошли на штурм позиций ВСУ в полосе обороны одного из подразделений на Покровском направлении. Вражеский танк пытался прорвать оборонительные укрепления украинцев, но бойцы стрелкового батальона изменили его планы.

«Первый удар — выстрел из противотанкового ракетного комплекса Javelin по башне вражеского панцерника. Далее работал тяжелый бомбер Vampire. И для танка с экипажем все закончилось фатально», - рассказали в группировке войск.

Успешную работу украинских стрелков показала на видео 141 отдельная механизированная бригада.

«Оккупанты не оставляют попыток штурма, но каждый раз получают достойный и сокрушительный ответ. Так будет с каждым!», - отметили в ОСГВ.

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