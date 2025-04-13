закрыть
13 апреля 2025, воскресенье, 22:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сборы фильма «Minecraft в кино» превысили $550 млн в мировом прокате

  • 13.04.2025, 22:06
Сборы фильма «Minecraft в кино» превысили $550 млн в мировом прокате

Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть больше недели.

Как сообщают журналисты издания Variety, сборы фильма «Minecraft в кино» превысили $550 млн в мировом прокате. Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 4-го числа.

Напомним, бюджет экранизации составил $150 млн. Наверняка картина уже полностью окупилась и приносит прибыль своим авторам. Подобная цифра позволила ленте стать вторым самым кассовым проектом 2025 года — впереди только «Нэчжа 2» с результатом в $ 2,09 млрд.

События «Майнкрафта» разворачиваются в наши дни, когда четырех неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников